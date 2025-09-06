Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Товарищеские матчи
Оболонь
06.09.2025 12:00 2 : 3
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 14:33 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:57
188
22

Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь

Команды воспользовались паузой в чемпионате

ФК Оболонь

Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате контрольными матчами. В субботу, 6 сентября, «Металлист 1925» и «Оболонь» провели спарринг.

«Оболонь» активно начала поединок и к перерыву вела 2:0. Авторами голов стали Денис Теслюк и Андрей Ломницкий.

Но во второй половине матча подопечные Младена Бартуловича сумели переломить игру. «Металлист 1925» забил три мяча и одержал волевую победу.

Товарищеский матч. 6 сентября, село Счастлливое

«Металлист 1925» – «Оболонь» – 3:2

Голы: Чурко 59, Ари Моура 70, 73 – Теслюк 10, Ломницкий 19

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус, Салюк, Павлюк, Снурницын (Засовицкий 76), Литвиненко (Кондратюк 76), Ари Моура, Чурко, Панченко (Калитвинцев 60), Когут (Карпизин 74),

Запас: Мартынюк, Шабанов

товарищеские матчи Оболонь Киев Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 - Оболонь Денис Теслюк Андрей Ломницкий Ари Моура
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Kharkiv1925
Мозиль на ноль отстоял, нужно в УПЛ давать Олегу шанс!!!
Trishovich
Через тиждень Металіст1925-Шахтар 2-5
І все 
M
эта та Оболонь которая нанесла кротам первой поражение на данбас арене и недавно выбивала динаму из кубка страны!
Харьковчане расправились с нею дважды за две недели! бывшие гранду уже трясуцца перед грядущими встречами с М1925 !
M
камбэк с 0:2 на 3:2 такие чудеса способен творить только Харьковский характер! Праздник в Первой Столице !!!
