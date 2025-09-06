Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Команды воспользовались паузой в чемпионате
Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате контрольными матчами. В субботу, 6 сентября, «Металлист 1925» и «Оболонь» провели спарринг.
«Оболонь» активно начала поединок и к перерыву вела 2:0. Авторами голов стали Денис Теслюк и Андрей Ломницкий.
Но во второй половине матча подопечные Младена Бартуловича сумели переломить игру. «Металлист 1925» забил три мяча и одержал волевую победу.
Товарищеский матч. 6 сентября, село Счастлливое
«Металлист 1925» – «Оболонь» – 3:2
Голы: Чурко 59, Ари Моура 70, 73 – Теслюк 10, Ломницкий 19
«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус, Салюк, Павлюк, Снурницын (Засовицкий 76), Литвиненко (Кондратюк 76), Ари Моура, Чурко, Панченко (Калитвинцев 60), Когут (Карпизин 74),
Запас: Мартынюк, Шабанов
