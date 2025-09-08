Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется хоть чем-то порадовать людей»

В матче пятого тура Первой лиги «Виктория» Сумы обыграла харьковский «Металлист» со счетом 2:0. Результат матча прокомментировал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«План на игру был порадовать болельщиков и выполнить те задачи, которые мы поставили перед ребятами. Где-то в первом тайме ребята с этим справлялись, но во втором немного стали играть хуже и позволили сопернику контратаковать, оказывать давление на нас. Вот чего не хотелось бы, но в целом я доволен тем, что команда победила, и команде очень нужно поверить в свои силы.

Сумы и Сумская область находятся в такой сложной сейчас ситуации. Вот и действительно хотели порадовать болельщиков.

Нам действительно очень важно играть дома, очень важно играть в Сумской области. Почему? Потому что здесь тоже живут люди, которые любят футбол, которых мы хотим радовать своей игрой, своими результатами. Вот и нам хочется, чтобы люди приходили и болели за нас. Сейчас непростое время, и хочется хоть чем-то радовать людей. А немного людей порадуешь, и тебе лучше, и вдохновение какое-то приходит. Нам действительно очень тяжело. И мы не год, мы уже 2 года играем не дома. Ну, но мы сейчас в таком положении. Мы просто хотим, чтобы в Сумской области не забывали, что есть футбол. Футбол массовый, простой вид спорта, но он для людей. И ребятам лучше, и лучше играть, когда трибуна заполнена болельщиками», – сказал Анатолий Бессмертный.