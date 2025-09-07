Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Оболонь – 3:2. Камбэк в спарринге. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Оболонь
06.09.2025 12:00 – FT 2 : 3
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 17:16 | Обновлено 07 сентября 2025, 17:17
218
1

Металлист 1925 – Оболонь – 3:2. Камбэк в спарринге. Видео голов и обзор

Команды воспользовались паузой в чемпионате и провели товарищеский матч

07 сентября 2025, 17:16 | Обновлено 07 сентября 2025, 17:17
218
1
Металлист 1925 – Оболонь – 3:2. Камбэк в спарринге. Видео голов и обзор
ФК Металлист 1925

Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате контрольными матчами. В субботу, 6 сентября, «Металлист 1925» и «Оболонь» спарринг.

«Оболонь» активно начала поединок и к перерыву вела 2:0. Авторами голов стали Денис Теслюк и Андрей Ломницкий.

Но во второй половине матча подопечные Младена Бартуловича сумели переломить игру. «Металлист 1925» забил три мяча и одержал волевую победу. Дубль на свой счет записал Ари Моура.

Товарищеский матч. 6 сентября, село Счастливое

Металлист 1925 – «Оболонь» – 3:2

Голы: Чурко 59, Ари Моура 70, 73 – Теслюк 10, Ломницкий 19

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус, Салюк, Павлюк, Снурницын (Засовицкий 76), Литвиненко (Кондратюк 76), Ари Моура, Чурко, Панченко (Калитвинцев 60), Когут (Карпизин 74),

Запас: Мартынюк, Шабанов

Видео голов и обзор матча

По теме:
Возглавили турнирную таблицу. Черноморец обыграл Феникс-Мариуполь
Эпицентр – ЛНЗ – 3:1. Взяли реванш в спарринге. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Чурко Оболонь Киев Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Денис Теслюк Ари Моура Андрей Ломницкий Металлист 1925 - Оболонь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Хоккей | 07 сентября 2025, 15:14 4
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола

Мест, где можно играть в хоккей, в Украине и без того мало

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07 сентября 2025, 07:27 220
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика

«Горняки» рассматривают иск против УАФ

Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07.09.2025, 17:12
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07.09.2025, 00:55
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Оболонь стала наконецто удобный соперником для харьковчан!
Ответить
+1
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 6
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем