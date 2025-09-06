Третий матч в сезоне. Металлист 1925 и Оболонь проводят спарринг

Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате товарищескими матчами. В субботу, 6 сентября, «Металлист 1925» и «Оболонь» проведут товарищеский матч.

В новом сезоне команды уже успели провести два поединка. В первом туре УПЛ «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграли вничью 0:0.

Жребий свел команды в 1/32 Кубка Украины. В том поединке «Металлист 1925» одержал победу со счетом 2:0.

Поединок пройдет на тренировочной базе в селе Счастливое Киевской области. Начало матча в 12:00. Трансляция не запланирована.