  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча
Первая лига
Виктория Сумы
06.09.2025 12:00 – FT 1 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 15:21 |
89
2

Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча

«Виктория» забила победный гол на 8-й минуте поединка

ФК Виктория Сумы

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Виктория» Сумы сыграла с харьковским «Металлистом».

В четырех предыдущих матчах чемпионата «Виктория» одержала всего одну победу. Команда хотела улучшить свое турнирное положение.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте поединка. Автором гола стал Максим Бойко.

В дальнейшем у обеих команд были возможности забить. Но счет не изменился.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Тростянец, стадион им. Владимира Куца

Виктория Сумы – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Бойко, 8

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойко (Виктория Сумы).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Металлист Харьков Максим Бойко видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
_9Quantum19_KhM25
Ще одне "Динамо" вимальовується?)) Тільки сумське. 
