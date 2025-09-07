Виктория – Металлист – 1:0. Быстрый гол Бойко. Видеообзор матча

В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Виктория» Сумы сыграла с харьковским «Металлистом».

В четырех предыдущих матчах чемпионата «Виктория» одержала всего одну победу. Команда хотела улучшить свое турнирное положение.

Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте поединка. Автором гола стал Максим Бойко.

В дальнейшем у обеих команд были возможности забить. Но счет не изменился.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Тростянец, стадион им. Владимира Куца

Виктория Сумы – Металлист Харьков – 1:0

Гол: Бойко, 8

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча