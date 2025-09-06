Виктория Сумы

В субботу, 6 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и харьковским «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Виктория

Довольно нестабильно проводят начало сезона сумчане. За 4 игры нового розыгрыша Первой лиги коллектив уже трижды проиграл – «Прикарпатью», «Левому Берегу» и «Буковине». Единственная победа команды произошла в игре против новичка «Чернигова» со счетом 1:2, но и в этом поединке «Виктория» была вынуждена отыгрываться.

Однако в Кубке Украины коллектив стартовал с неожиданной победы над «Ворсклой» на стадии 1/32 финала. Игра завершилась со счетом 1:0, а победный гол на 24-й минуте забил Артем Шпиренок.

Металлист

Харьковчане также начали сезон совсем неуверенно. Команда проиграла в матчах против «Ингульца» и «Агробизнеса», а также сыграла вничью с новичком «Пробоем», поэтому сейчас с 1 баллом на счету занимает предпоследнее место турнирной таблицы. Однако у коллектива есть игра в запасе, ведь поединок 1-го раунда против «Металлурга» был перенесен на более поздний срок по просьбе «Металлиста».

Путь в Кубке Украины харьковчане начали матчем против сарненского «Маяка» из любительской лиги Украины. Игра завершилась спокойной победой «Металлиста» со счетом 0:2.

Личные встречи

Команды еще не встречались в очных играх.

Интересные факты

В последних 5 выездных играх Первой лиги «Металлист» не одержал ни одной победы. На счету команды 3 ничьих и 2 поражения.

«Металлист» – одна из двух команд Первой лиги, которая до сих пор не одерживала победы в текущем сезоне чемпионата. Также не чувствовало вкус выигрыша хмельницкое «Подолье».

«Виктория» пропустила 7 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.