Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Виктория Сумы
06.09.2025 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 08:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 09:03
114
0

Виктория – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 6 сентября в 12:00 по Киеву

06 сентября 2025, 08:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 09:03
114
0
Виктория – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Виктория

В субботу, 6 сентября состоится поединок 5-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и харьковским «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Виктория

Довольно нестабильно проводят начало сезона сумчане. За 4 игры нового розыгрыша Первой лиги коллектив уже трижды проиграл – «Прикарпатью», «Левому Берегу» и «Буковине». Единственная победа команды произошла в игре против новичка «Чернигова» со счетом 1:2, но и в этом поединке «Виктория» была вынуждена отыгрываться.

Однако в Кубке Украины коллектив стартовал с неожиданной победы над «Ворсклой» на стадии 1/32 финала. Игра завершилась со счетом 1:0, а победный гол на 24-й минуте забил Артем Шпиренок.

Металлист

Харьковчане также начали сезон совсем неуверенно. Команда проиграла в матчах против «Ингульца» и «Агробизнеса», а также сыграла вничью с новичком «Пробоем», поэтому сейчас с 1 баллом на счету занимает предпоследнее место турнирной таблицы. Однако у коллектива есть игра в запасе, ведь поединок 1-го раунда против «Металлурга» был перенесен на более поздний срок по просьбе «Металлиста».

Путь в Кубке Украины харьковчане начали матчем против сарненского «Маяка» из любительской лиги Украины. Игра завершилась спокойной победой «Металлиста» со счетом 0:2.

Личные встречи

Команды еще не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 5 выездных играх Первой лиги «Металлист» не одержал ни одной победы. На счету команды 3 ничьих и 2 поражения.
  • «Металлист» – одна из двух команд Первой лиги, которая до сих пор не одерживала победы в текущем сезоне чемпионата. Также не чувствовало вкус выигрыша хмельницкое «Подолье».
  • «Виктория» пропустила 7 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Австрия – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Виктория Сумы Металлист Харьков прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 31
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:34 0
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»

Вячеслав дал совет национальной команде после матча против Франции

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футбол | 05.09.2025, 16:40
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 287
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 2
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем