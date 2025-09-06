Помог быстрый гол. Виктория одержала минимальную победу над Металлистом
«Виктория» забила победный гол на 8-й минуте поединка
В субботу, 6 сентября, в Первой лиге прошли матчи пятого тура. «Виктория» Сумы сыграла с харьковским «Металлистом».
В четырех предыдущих матчах чемпионата «Виктория» одержала всего одну победу. Команда хотела улучшить свое турнирное положение.
Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте поединка. Автором гола стал Максим Бойко.
В дальнейшем у обеих команд были возможности забить. Но счет не изменился.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Тростянец, стадион им. Владимира Куца
Виктория Сумы – Металлист Харьков – 1:0
Гол: Бойко, 8
