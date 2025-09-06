Мбаппе и компания в топе. Самые дорогие сборные квалификации ЧМ-2026

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих национальных команд на стадии квалификации к ЧМ-2026. Лидером списка стала сборная Франции, которая оценивается в 1,28 млрд евро (23 игрока). Самым дорогим в составе «синих» является Килиан Мбаппе – 180 млн евро.

С минимальным отставанием от французов на второй позиции расположилась национальная команда Испании, которая стоит 1,27 млрд (25 игроков). Самым дорогим футболистом «Фурии Рохи» является Ламин Ямаль – 200 млн. Подросток «Барселоны» в настоящее время также является самым дорогим игроком мира.

Тройку лидеров замыкает сборная Англии – 961 млн (25 игроков). Самый дорогой английский футболист – Джуд Беллингем (180 млн).

В первую пятерку также вошли сборные Португалии (849 млн евро, 23 игрока) и Италии (795 млн евро, 23 игрока). Их самыми дорогими игроками являются Витинья (80 млн) и Алессандро Бастони (80 млн) соответственно.