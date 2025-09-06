ВИДЕО. Первые эмоции Реброва после фиаско Украины против Франции

Национальная сборная Украины уступила Франции (0:2) на старте квалификационного цикла чемпионата. Украинцы пропустили по голу в каждом из таймов, что не позволило сине-желтым рассчитывать на положительный результат.

После матча главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров пообщался с журналистами, объяснив поражение национальной команды по отбору к чемпионату мира 2026 года.

«В первом тайме мы неплохо играли, но больше оборонялись. К сожалению, не завершали атаки. Мы доходили до последней зоны, но почти не было ударов. А во втором тайме добавили в этом компоненте. Я думаю, что Франция играла уже по счету, они так не прессинговали, как в первом тайме.

Я думаю, что они дали нам больше контролировать мяч. Но в футболе очень важно заканчивать атаки. Во втором тайме нам удалось создать несколько моментов, но против такой команды очень сложно создавать моменты. Если мы их не реализуем, то, к сожалению, проигрываем.

Я очень благодарен болельщикам. Они действительно создали атмосферу, игроки это ощущали. Мы очень благодарны всем пришедшим болельщикам. Это вдохновение передавалось игрокам. Мы играли против сборной Франции, это было тяжело. Но игроки отдали все силы благодаря тому, что была такая поддержка. Мы в четвертый раз играем во Вроцлаве, и каждый раз поддержка здесь невероятная», – сказал Ребров.

