Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил замену Егора Ярмолюка в матче против Франции.

«Наверное, вы видели, что мы играли по схеме 4-2-3-1. Я доволен всеми игроками, даже несмотря на то, что мы создали не так много моментов. Но все работали на оборону — и Жора Судаков, и Калюжный, и Ярмолюк. Егора заменили, потому что я видел много матчей «Брентфорда», где его также снимали в конце игры: он всегда выполняет очень большой объем работы. Нам он очень нужен на следующую игру», — сказал Ребров.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

9 сентября Украина проведет матч против Азербайджана.