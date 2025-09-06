Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Сборная УКРАИНЫ
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру

Тренер объяснил замену Егора Ярмолюка в матче с Францией

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил замену Егора Ярмолюка в матче против Франции.

«Наверное, вы видели, что мы играли по схеме 4-2-3-1. Я доволен всеми игроками, даже несмотря на то, что мы создали не так много моментов. Но все работали на оборону — и Жора Судаков, и Калюжный, и Ярмолюк. Егора заменили, потому что я видел много матчей «Брентфорда», где его также снимали в конце игры: он всегда выполняет очень большой объем работы. Нам он очень нужен на следующую игру», — сказал Ребров.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

9 сентября Украина проведет матч против Азербайджана.

По теме:
У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026
Дубли Роналду и Феликса. Португалия поиздевалась над Арменией, забив 5 раз
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Сергей Ребров Егор Ярмолюк сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
