Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания и Шотландия не выявили сильнейшего в матче квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 0
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:34
65
1

Дания и Шотландия не выявили сильнейшего в матче квалификации ЧМ

Греция разбила беларусь в параллельном матче группы С

05 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:34
65
1
Дания и Шотландия не выявили сильнейшего в матче квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 сентября, прошли два матча квалификации чемпионата мира в группе С.

Сборная Дании на своем поле встречалась с Шотландией

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч проходил на стадионе «Паркен в Копенгагене.

Сборная Дании в первом тайме превалировала только во владении мячом. Моментов у обеих ворот почти не было, поэтому в первой половине игры болельщики результативных ударов не увидели.

Во втором тайме команды продолжили искать происки к воротам друг друга, но это не очень получалось. В итоге нулевая ничья.

Куда повеселее прошла вторая игра в группе, где сборная Греции учила играть в футбол белорусов.

Греческая сборная уже в первом тайме закрыла вопрос о победителе и расписалась в воротах белорусы четыре раза.

Во втором тайме греки забили еще, но пропустили с пенальти.

Квалификация чемпионата мира. Группа С. 1-й тур

Дания – Шотландия – 0:0

Греция – беларусь – 5:1

Голы: Катетсас, 3, Павлидис, 17, Бакасетас, 21, Курбелис, 36, Цолис, 63, – Барковский, 72 (пенальти)

Турнирное положение в группе С

По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
сборная Дании по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05 сентября 2025, 07:08 7
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи

Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Футбол | 05 сентября 2025, 21:02 14
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву

Успешное начало пути на молодежный Евро от команды Мельгосы

WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Футбол | 05.09.2025, 23:56
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Тренера ПСЖ Энрике немедленно доставили в больницу. Известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Думав, що данці переможуть. Але і у Шотландії непогана команда
Ответить
0
Популярные новости
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 328
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем