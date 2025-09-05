Дания и Шотландия не выявили сильнейшего в матче квалификации ЧМ

В пятницу, 5 сентября, прошли два матча квалификации чемпионата мира в группе С.

Сборная Дании на своем поле встречалась с Шотландией

Матч проходил на стадионе «Паркен в Копенгагене.

Сборная Дании в первом тайме превалировала только во владении мячом. Моментов у обеих ворот почти не было, поэтому в первой половине игры болельщики результативных ударов не увидели.

Во втором тайме команды продолжили искать происки к воротам друг друга, но это не очень получалось. В итоге нулевая ничья.

Куда повеселее прошла вторая игра в группе, где сборная Греции учила играть в футбол белорусов.

Греческая сборная уже в первом тайме закрыла вопрос о победителе и расписалась в воротах белорусы четыре раза.

Во втором тайме греки забили еще, но пропустили с пенальти.

Квалификация чемпионата мира. Группа С. 1-й тур

Дания – Шотландия – 0:0

Греция – беларусь – 5:1

Голы: Катетсас, 3, Павлидис, 17, Бакасетас, 21, Курбелис, 36, Цолис, 63, – Барковский, 72 (пенальти)

Турнирное положение в группе С