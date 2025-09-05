Дания и Шотландия не выявили сильнейшего в матче квалификации ЧМ
Греция разбила беларусь в параллельном матче группы С
В пятницу, 5 сентября, прошли два матча квалификации чемпионата мира в группе С.
Сборная Дании на своем поле встречалась с Шотландией
Матч проходил на стадионе «Паркен в Копенгагене.
Сборная Дании в первом тайме превалировала только во владении мячом. Моментов у обеих ворот почти не было, поэтому в первой половине игры болельщики результативных ударов не увидели.
Во втором тайме команды продолжили искать происки к воротам друг друга, но это не очень получалось. В итоге нулевая ничья.
Куда повеселее прошла вторая игра в группе, где сборная Греции учила играть в футбол белорусов.
Греческая сборная уже в первом тайме закрыла вопрос о победителе и расписалась в воротах белорусы четыре раза.
Во втором тайме греки забили еще, но пропустили с пенальти.
Квалификация чемпионата мира. Группа С. 1-й тур
Дания – Шотландия – 0:0
Греция – беларусь – 5:1
Голы: Катетсас, 3, Павлидис, 17, Бакасетас, 21, Курбелис, 36, Цолис, 63, – Барковский, 72 (пенальти)
Турнирное положение в группе С
