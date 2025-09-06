Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 0
Шотландия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 02:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:54
11
0

Дания – Шотландия – 0:0. Мир в Копенгагене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

06 сентября 2025, 02:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:54
11
0
Дания – Шотландия – 0:0. Мир в Копенгагене. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В Копенгагене сборные Дании и Шотландии разошлись миром (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября

21:45. Дания – Шотландия – 0:0

ЧМ-2026 по футболу сборная Дании по футболу видео голов и обзор сборная Шотландии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
