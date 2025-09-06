Чемпионат мира06 сентября 2025, 02:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:54
11
0
Дания – Шотландия – 0:0. Мир в Копенгагене. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
06 сентября 2025, 02:43 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:54
11
0
5 сентября состоялись поединки квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В Копенгагене сборные Дании и Шотландии разошлись миром (0:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 5 сентября
21:45. Дания – Шотландия – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2025, 03:49 0
Экс-тренер сине-желтых оценил трансфер Судакова в «Бенфику»
Футбол | 05 сентября 2025, 23:36 149
Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Комментарии 0
Популярные новости
05.09.2025, 06:55 10
04.09.2025, 02:06 3
04.09.2025, 00:40
04.09.2025, 15:43 328
04.09.2025, 13:47 36
05.09.2025, 07:39 1
05.09.2025, 20:31 95
05.09.2025, 05:06 2