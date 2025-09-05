Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дания – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
05.09.2025 21:45 - : -
Шотландия
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 10:06 |
Дания – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

Дания – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября на Паркен пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Дании и Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда после драматичного, но при этом пикового Евро-2020 постепенно сдавала позиции. Особняком стоит провал на чемпионате мира - в Катаре не вышли в плей-офф. В прошлом году такого не повторили, все же выйдя из группы. Но все равно и там не блеснули, не выигрывая там - три ничьи и 0:2 с немцами.

В Лиге Наций начинали с пары побед - но потом были максимум ничьи. Все же второе место взяли, а в плей-офф после минимальной победы над Португалией разгромно уступили 2:5 на выезде. Ну, а летом подопечные Брайана Римера смогли поднять себе настроение за счет побед в товарищеских поединках, против середняка Северной Ирландии (2:1) и скромного спарринг-партнера, Литвы (там и вовсе забили аутсайдеру пять безответных голов).

Шотландия

Сборная смогла показать достаточно неплохой уровень. У нее есть довольно ощутимый потолок, и не зря на втором Евро кряду футболисты ограничиваются ничьей при паре поражений. Но, с другой стороны, после пары десятилетий откровенного прозябания получилось хотя бы там сыграть. Да и в Лиге Наций получилось опередить поляков и закончить третьими в своей группе.

В 2025-м году даже получилось стартовать с минимальной победы над Грецией. Но ответный поединок был проигран, и в итоге упустили место в дивизионе А Лиги Наций. Летние товарищеские поединки получились не лучшими. Сначала проиграли 1:3 нестабильной Исландии, после чего на выезде забили четырежды, не пропустив - но это с крайне скромным соперником в лице Лихтенштейна.

Статистика личных встреч

Ни разу в тринадцати очных поединках эти сборные не закончили ничьими: восемь раз выигрывали шотландцы, пять раз - датчане. В 2021-м году, в отборе на предыдущий мундиаль, сборные обменялись победами на своих полях со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей нет шансов даже на ничью. Ждем, что Эриксен и компания выиграют дома (коэффициент - 1,67).

Дания
5 сентября 2025 -
21:45
Шотландия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
