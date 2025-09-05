«По-прежнему верю». Комментарии Джоковича перед игрой с Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович дал несколько комментариев перед полуфиналом US Open с испанцем Карлосом Алькарасом:

«Когда я в форме и способен играть в свой лучший теннис, я по-прежнему верю, что могу победить и Алькараса, и Синнера. Самое опасное в том, что мне нужно приложить огромные усилия, очень много работать и довести свое тело до предела, чтобы иметь шанс сразиться с ними, так что это немного несправедливая борьба, потому что их молодость и нынешнее превосходство позволяют им выходить на корт в полной форме, а я уже на половину пустой. Такова биология»

«Можно сказать, что мне выгоднее играть против Карлоса в полуфинале, чем против Янника, по крайней мере, так показывают последние результаты. В любом случае, в Австралии и Лондоне я прибыл на полуфинальный матч с травмой, а сейчас нет. Каждый матч – это отдельная история. Я знаю, что Алькарас – фаворит, он играет на впечатляющем уровне, но я надеюсь повысить свою игру. Эти матчи заставляют меня продолжать соревноваться, это захватывающе – иметь возможность победить лучших на данный момент».

Матч между Джоковичем и Алькарасом состоится 5 сентября в 22:00 по Киеву.

В четвертьфинале Новак одолел Тейлора Фритца, а Карлос справился с Легечкой.