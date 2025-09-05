Сборная УКРАИНЫ05 сентября 2025, 00:31 |
Дешам выбрал игрока Украины, на которого можно делать большие ставки
Тренер французов – о Забарном
05 сентября 2025, 00:31 |
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о лидере Украины Илье Забарном.
«Забарный провел отличный сезон за «Борнмут», он невероятно развился. На него можно делать ставки, это на самом деле очень важно для «ПСЖ».
Илья – молодой игрок, но он лидер сборной Украины. Когда его переманивали в Париж, то конечно проводили детальный анализ. У Забарного отличный потенциал», – сказал Дешам.
Ранее накануне матча отбора ЧМ-2026 Украина – Франция главный тренер гостей Дидье Дешам пообщался со СМИ.
В том то и дело что по характеру он никакой не лидер. Слишком спокойный и скромный. Делает тихо свое дело и не более того.
