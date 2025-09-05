Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дешам выбрал игрока Украины, на которого можно делать большие ставки
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2025, 00:31 |
464
1

Дешам выбрал игрока Украины, на которого можно делать большие ставки

Тренер французов – о Забарном

05 сентября 2025, 00:31 |
464
1
Дешам выбрал игрока Украины, на которого можно делать большие ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о лидере Украины Илье Забарном.

«Забарный провел отличный сезон за «Борнмут», он невероятно развился. На него можно делать ставки, это на самом деле очень важно для «ПСЖ».

Илья – молодой игрок, но он лидер сборной Украины. Когда его переманивали в Париж, то конечно проводили детальный анализ. У Забарного отличный потенциал», – сказал Дешам.

Ранее накануне матча отбора ЧМ-2026 Украина – Франция главный тренер гостей Дидье Дешам пообщался со СМИ.

По теме:
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6. Как забил Де Брюйне? Видео голов и обзор
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 15
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
Футбол | 05 сентября 2025, 02:14 0
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура товарищеского турнира в Хорватии

Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 20:20
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
В том то и дело что по характеру он никакой не лидер. Слишком спокойный и скромный. Делает тихо свое дело и не более того. 
Ответить
0
Популярные новости
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
03.09.2025, 04:00
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 7
MMA
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем