Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец объяснил, почему покинул Динамо, хотя его уговаривали остаться
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 04:46 |
378
0

Украинец объяснил, почему покинул Динамо, хотя его уговаривали остаться

Максим Дячук сейчас выступает в Польше

06 сентября 2025, 04:46 |
378
0
Украинец объяснил, почему покинул Динамо, хотя его уговаривали остаться
ФК Лехия Гданьск. Максим Дячук

Защитник «Лехии» Гданьск Максим Дячук рассказал, почему летом решил покинуть «Динамо» Киев, которому до сих пор принадлежат права на игрока.

– ⁠Была ли у вас возможность остаться в «Динамо» и в этом сезоне или вы понимали, что не будете иметь стабильной игровой практики?

– Была возможность остаться в «Динамо», но я выбрал для себя вариант играть за «Лехию» в этом сезоне.

Ранее гданьская «Лехия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука. Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

По теме:
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Карпаты сообщили, что прекратили сотрудничество с тренером
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Максим Дячук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Лехия Гданьск
Дмитрий Олейник Источник: Football.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Теннис | 06 сентября 2025, 00:45 5
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025

Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 31
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Футбол | 06.09.2025, 03:46
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 5
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем