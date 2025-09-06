Украинец объяснил, почему покинул Динамо, хотя его уговаривали остаться
Максим Дячук сейчас выступает в Польше
Защитник «Лехии» Гданьск Максим Дячук рассказал, почему летом решил покинуть «Динамо» Киев, которому до сих пор принадлежат права на игрока.
– Была ли у вас возможность остаться в «Динамо» и в этом сезоне или вы понимали, что не будете иметь стабильной игровой практики?
– Была возможность остаться в «Динамо», но я выбрал для себя вариант играть за «Лехию» в этом сезоне.
Ранее гданьская «Лехия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука. Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
