Лисицкий рассказал, от кого ему больше всего доставалось в Динамо

Свой футбольный путь Виталий Лисицкий начинал в «Динамо», именно эта школа помогла игроку провести на высшем уровне почти 450 матчей. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua полузащитник рассказал, как он попал в первую команду и от кого ему больше всего доставалось.

– Виталий, кто был, так сказать, вашим наставником среди игроков, кто чаще помогал в первой команде?

– Александр Хацкевич.

– Это потому что вы жили в одном номере?

– Не только. Мы ведь играли на одной позиции, поэтому он часто мне подсказывал.

– Пихал?

– Николаевич практически нет. Больше Юрий Дмитрулин пихал (улыбается). Немало помогал Валентин Белькевич. Давал советы Владислав Ващук. У меня очень теплые воспоминания о том, что было в первой команде. Это была команда с большой буквы. Все знали, к чему нужно стремиться, всегда поддерживая друг друга.