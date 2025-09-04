Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лисицкий рассказал, от кого ему больше всего доставалось в Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 15:12 |
370
1

Лисицкий рассказал, от кого ему больше всего доставалось в Динамо

Бывший полузащитник столичного клуба вспомнил, как начинал играть в первой команде

04 сентября 2025, 15:12 |
370
1
Лисицкий рассказал, от кого ему больше всего доставалось в Динамо
Виталий Лисицкий против Дэвида Бекхэма

Свой футбольный путь Виталий Лисицкий начинал в «Динамо», именно эта школа помогла игроку провести на высшем уровне почти 450 матчей. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua полузащитник рассказал, как он попал в первую команду и от кого ему больше всего доставалось.

– Виталий, кто был, так сказать, вашим наставником среди игроков, кто чаще помогал в первой команде?
– Александр Хацкевич.

– Это потому что вы жили в одном номере?
– Не только. Мы ведь играли на одной позиции, поэтому он часто мне подсказывал.

– Пихал?
– Николаевич практически нет. Больше Юрий Дмитрулин пихал (улыбается). Немало помогал Валентин Белькевич. Давал советы Владислав Ващук. У меня очень теплые воспоминания о том, что было в первой команде. Это была команда с большой буквы. Все знали, к чему нужно стремиться, всегда поддерживая друг друга.

По теме:
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Виталий Лисицкий Динамо Киев Александр Хацкевич Юрий Дмитрулин Владислав Ващук Валентин Белькевич Дэвид Бекхэм
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 31
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Футбол | 04.09.2025, 13:55
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04.09.2025, 00:10
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
а сьогоднішній іменинник святий Григорій ніколи нікому не пихає, бо він святий
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 100
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 11
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем