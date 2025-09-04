Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий ЛИСИЦКИЙ: «После карьеры в Динамо поднял голову»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 12:54
1

Виталий ЛИСИЦКИЙ: «После карьеры в Динамо поднял голову»

Бывший полузащитник столичного клуба и сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Виталий ЛИСИЦКИЙ: «После карьеры в Динамо поднял голову»
Виталий Лисицкий

Сайт Sport.ua предлагает вашему вниманию большое интервью с бывшим футболистом «Динамо», «Черноморца», «Днепра», «Кривбасса», «Говерлы», «Металлурга» З Виталием Лисицким. В этой беседе экс-игрок сборной Украины рассказал о своем интересном карьерном пути. В частности, как ему работалось с Валерием Лобановским, Евгением Кучеревским и многими другими авторитетными отечественными наставниками.

Но начали мы разговор о том, как и почему Лисицкий был уволен из «Колоса», где до недавнего времени выполнял обязанности спортивного директора клуба.

– Виталий, последние восемь с половиной лет вы посвятили себя коваливскому «Колосу». Вас ушли из клуба?
– Да. Я там не работаю с 7 марта 2025 года.

– Это случилось, когда уволили главного тренера Александра Поздеева?
– Совершенно верно.

– Почему прекратилось ваше сотрудничество?
– У меня нет ответа на этот вопрос.

– Вас поставили перед фактом?
– После проигранного матча «Александрии» в раздевалку зашел вице-президент «Колоса» Виталий Шалимов и сообщил, что уволен весь тренерский штаб, все вице-президенты, спортивный и генеральный директор. Спустя два месяца у меня состоялся разговор с Шалимовым, который предложил вернуться, но мы не сошлись в некоторых вопросах.

– «Колос» сейчас один из лидеров чемпионата. В чем залог успеха команды?
– Прежде всего, это возвращение Руслана Костышина. Также был правильно подобран тренерский штаб и правильно подобранные футболисты.

Молодой динамовец Виталий Лисицкий

– «Колос» был вашей последней профессиональной командой в карьере, а начиналось все с «Динамо». Это было, как вчера?
– Нет (улыбается). Это было давно. Хотя, конечно, «Динамо» в сердце останется у меня навсегда. Этот клуб меня вырастил и сделал из меня футболиста.

– Сами вы с Кировоградщины, а как оказались в столице?
– Все очень просто. Я тренировался в Светловодске в ДЮСШ. В 1995 году меня брала «Звезда-Нибас», которую возглавлял Вадим Даренко, на турниры. На одним из таких было и «Динамо». По итогам соревнований меня и пригласили в столицу в команду U-13.

– Смотрины прошли без проблем?
– Их и не было. Я поехал с «Динамо» на турнир в Швецию, где стал один из лучших игроков, попав в символическую сборную. И уже после этого я переехал в Киев, поселившись в спортивном интернате, где жили приезжие динамовцы. Два года ездил на тренировки, а потом мы переехали на Нивки, начав привлекаться в «Динамо-3».

– Тогда ваш девиз был – «вижу цель – не вижу препятствий» или тянуло домой?
– Первые два месяца было тяжело. Не хватало родителей, дома. Но потом начался чемпионат, было по две игры в неделю, поэтому скучать времени не было. К тому же один из моих партнеров Андрей Зуевич на выходные брал меня к себе домой, это в какой-то степени заменило мне мою семью.

– Вы с детства действовал в полузащите?
– Да. Опорным или центральным полузащитником.

– На кого равнялись в то время?
– Мне нравилась игра Марселя Десайи и Роя Кина.

Виталий Лисицкий в борьбе с Роем Кином

– И в одно время вам удалось с Кином пересечься.
– Да. Как ни странно, но получилось против него сыграть. В 2000 году на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

– Футболкой с ним не обменялись?
– После игры я попросил у него это сделать. Он сказал, что давай в раздевалке. Но так как я был молод, не осмелился попросить динамовских администраторов, чтобы они помогли мне в этом вопросе.

– С кем первым сдружились, когда попали в динамовскую школу?
– Я и сейчас поддерживаю хорошие отношения с Евгением Андрущенко и Дмитрием Пинчуком. По юношам у нас была очень дружная команда. Мы и сейчас, кто может, стараемся раз в год собираться, чтобы пообщаться.

– Кто из вашего 1982 года рождения пробился в большой футбол?
– Артем Старгородский, Андрей Хомин, Рустам Худжамов, Александр Шевелюхин, Павел Кутас, Дмитрий Пинчук, Владимир Богданов, который в молодости уехал в дортмундскую «Боруссию», но пойти дальше ему помешала травма спины. А когда нам было уже по 15 лет в нашей команде появился Сергей Мотуз и Игорь Скоба.

– Когда только начинали заниматься футболом, за какую команду болели?
– Понятное дело, что вне конкуренции было «Динамо», а из европейских клубов – «Милан» и «Реал».

– Постепенно вы добрались до первой команды. Мандражировали, когда впервые выходили на поле за основу «Динамо»?
– Были просто переживания. Но, думаю, это свойственно любому молодому футболисту.

– Это был кубковый матч против херсонского «Кристалла»?
– Да. В марте 2000 года. Мы тогда выиграли со счетом 4:0. Я на последние полчаса вышел вместо Андрея Гусина.

Валерий Лобановский

– В том же году у вас состоялся и дебют в чемпионате, в игре против «Металлиста». Валерий Лобановский что-то говорил перед матчем?
– Нет. Была установка на игру для всей команды. А вообще Валерию Васильевичу много говорить не нужно было. Он мог проходить мимо сказать два слова, и ты был уже заряжен (смеется).

– О Лобановском много чего сказано и пересказано. Что вам дал этот наставник?
– Дал понимание того, что если профессионально относиться к своему делу, неважно, сколько тебе лет, ты будешь играть в стартовом составе его команды.

– Кто был, так сказать, вашим наставником среди игроков, кто чаще помогал в первой команде?
– Александр Хацкевич.

– Это потому что вы жили в одном номере?
– Не только. Мы ведь играли на одной позиции, поэтому он часто мне подсказывал.

– Пихал?
– Николаевич практически нет. Больше Юрий Дмитрулин пихал (улыбается). Немало помогал Валентин Белькевич. Давал советы Владислав Ващук. У меня очень теплые воспоминания о том, что было в первой команде. Это была команда с большой буквы. Все знали, к чему нужно стремиться, всегда поддерживая друг друга.

– Кто тогда был лидером «Динамо» на поле и в раздевалке?
– Тогда таковым футболистом мог стать каждый, какую фамилию не возьми: Александр Шовковский, Юрий Дмитрулин, Александр Головко, Владислав Ващук, Александр Хацкевич, Андрей Гусин, Валентин Белькевич. Они дополняли друг друга.

– Белькевич, как казалось, был не слишком разговорчивым.
– Валик говорил, что если много говоришь, то пора заканчивать с футболом, это касалось интервью для журналистов (улыбается).

– Хоть вы и отыграли четыре минуты, самым запоминающимся в «Динамо» был матч против «Днепра» в 2001 году?
– Это когда мы стали чемпионами?

– Да.
– Не знаю. Возможно, одним из таковых. Хотя в памяти многое стирается. Если не ошибаюсь, тогда под занавес поединка мы вырвали победу благодаря голам Андрея Несмачного и Александра Мелащенко, с которыми, кстати, я тогда больше всего общался в первой команде.

– А сейчас с Несмачным общаетесь?
– Последний раз это было где-то год назад.

– Говорят, он ударился в какую-то веру. Дозвониться ему нереально, с телевидения пропал…
– Ничего не могу сказать. Насколько я знаю, Андрей живет обычной жизнью, общается с друзьями, ходит в рестораны. Из наших разговоров я понял, что после карьеры футбол ему стал не интересен.

– Как в 2001 году руководство «Динамо» отблагодарило команду?
– Я не помню, чтобы были бонусы за чемпионство. Точно могу сказать, что за любую победу по ходу сезона премия была 1 000 долларов. Но для меня, как тогда для начинающего футболиста, деньги не были на первом месте. Хотелось играть, хотелось эмоций.

– В то время поступило и первое приглашение в сборную Украины, за которую вы провели пять матчей. Это было неожиданностью?
– Конечно. Что еще нужно для счастья, чтобы надеть футболку главной команды страны в 19 лет (улыбается). Хотя на тот момент сборной руководил Лобановский, поэтому и динамовцев там было много.

– За «сине-желтых» вы сыграли пять матчей. Какой из них был самым запоминающимся?
– Наверное, первый поединок. Это была товарищеская игра с Грузией в 2001 году (0:0). Валерий Васильевич доверил мне место в основе на 90 минут.

– Два поединка вы провели и под руководством Леонида Буряка. Чем вам запомнился этот специалист?
– Спокойствием и рассудительностью. Настоящий интеллигент.

– Почему, на ваш взгляд, вам не удалось стать полноправным игроком основного состава «Динамо»?
– Я не раз анализировал свою карьеру, и склоняюсь к тому, что мне не хватило футбольной школы с шести до 10-ти лет, когда закладывается фундамент. Это очень важно. Да, была ДЮСШ, отец тренировал меня индивидуально, но этого было недостаточно. Приехав в Киев, там уже работа пошла по полной. Все было подвластно результату. Александр Александрович Лысенко и Владимир Иванович Ткаченко, который был нашим классным руководителем, так вели процесс, что мы не имели права проиграть матч. Даже на тренировках нельзя было проиграть упражнение. Лысенко закладывал нам в головы то, что мы всегда должны быть победителями. Наш возраст, если за чемпионат проигрывал одну-две игры, было трагедией. Также не могу не отметить и Виктора Иосифовича Кащея, который также приложил руку к моему становлению.

– Вы поиграли под руководством многих авторитетных тренеров, но с большей теплотой, наверное, вспоминаются те специалисты, которыми поднимали вас в детском футболе?
– Безусловно. В «Динамо-3» это был Юрий Петрович Еськин и Павел Александрович Неверов. В «Динамо-2» много чего мне дали Владимир Иванович Онищенко, с которым я также работал и в «молодежке», Валерий Леонидович Зуев и Виктор Иванович Кондратов. Естественно, не могу не отметить и Анатолия Ивановича Крощенко. С ним юношеская сборная дошла тогда до финала Евро-2000 (U-18), где мы минимально уступили французам (0:1).

– Уйти в аренду Черноморец была ваша инициатива?
– Да. На меня вышел Леонид Гайдаржи, который сказал, что меня в команде хочет видеть Семен Альтман. Понимая, что в «Динамо» очень серьезная конкуренция, к тому же на то время начали больше доверять иностранцам, я решил уехать в Одессу, не хотел греть лавку или довольствоваться выходами на замену. Но опять же, анализируя, бывают да и проскакивают мысли о том, что можно было ждать своего шанса, доказывать свою состоятельность. Но в 20 лет, эмоции брали свое.

– В Одессе под руководством Семена Альтмана вы играли постоянно. Сказалась динамовская школа?
– Мой период в «Динамо», это постоянные сборы, матчи за первую, вторую, третью команду, за молодежную сборную. Бывало, что играл за «Динамо-3», потом «Динамо-2» и попадал в заявку первой команды. Из-за отсутствия времени я мало интересовался тем, что было в других клубах. Переехав в «Черноморец», я по-другому начал смотреть на футбол. Я, можно сказать, поднял голову. Со многими игроками я познакомился уже после ухода из «Динамо». Более того, меня в «Черноморец» позвал Альтман – глыба тренерского цеха. Я рад, что часть своей карьеры провел в Одессе.

– Подходы к работе Альтмана и Лобановского были в чем-то схожи?
– Похожи в том, что если ты полностью отдаешься на тренировках, выполняешь установки, у тебя не будет проблем, чтобы играть в основе.

Виталий Лисицкий в матче против Динамо

– С весны 2004-го вы на три года переехали в Днепропетровск. Этот период карьеры можете занести себе в актив?
– Безусловно. Там мне посчастливилось поработать с Евгением Кучеревским, Вадимом Тищенко, Валерием Городовым. Там была сильная команда. И конкуренция за место в составе была сумасшедшей – Олег Шелаев, Руслан Ротань, Сергей Назаренко. А спустя время я играл в центре обороны в паре с Андреем Русолом, Евгением Чеберячко. Я не жалею ни о каком шаге, который делал в прошлом.

– Кучеревский мог разрядить обстановку?
– Легко (улыбается). Все, что о нем говорят хорошее, правда. Этот человек парой слов мог так завести команду, что она была готова умереть на футбольном поле.

– Вспомните какую-то историю?
– Такая, которая быстро приходит на ум, это когда уже на новой базе «Днепра» была установка на игру. Мефодьевич начал что-то рассказывать и тут у него зазвонил телефон с рингтоном из сериала «Бригада». Он даже не посмотрел, кто звонит, сразу выдал: «О, на стрелку вызывают». Все команда выпала.

– Одно время в «Днепре» вы поиграли при Олеге Протасове.
– Да. На мой взгляд, Олег Валерьевич хотел привить команде европейский подход к делу. Но как показало время, украинские футболисты оказались к этому не совсем готовы. Нужно было быть строже, а у наставника в силу его мягкого характера, это не получалось.

– Командировки из «Днепра» в «Кривбасс» и обратно напрягали?
– Ни в коем случае. При первом переходе в Кривой Рог команду тренировали Олег Таран и Сергей Башкиров, потом я поработал с Юрием Максимовым. Снова-таки, я рад, что на своем футбольном пути встретил этих людей. Мне было неважно, еду я в аренду или на контракт, главное было – желание тренера видеть меня в команде.

– Тем не менее, с каким из этих наставников вам было комфортнее?
– Я так воспитан, что любой тренер – это авторитет, как и партнер по команде, который старше и опытнее меня. А комфортнее – это сидеть на диване и баловаться плюшками за чашкой чая. Если ты выходишь на футбольное поле, чтобы побеждать, то здесь комфорта практически нет. У меня никогда не было конфликтов с наставниками, я всегда уважал их мнение и старался выполнять то, что они просят делать на футбольном поле. Может, чуть-чуть лучше было с Максимовым только потому, что он любил шутки, а Таран был более серьезным.

Виталий Лисицкий (слева) перед поединком с Шахтером

– В «Кривбассе» подобралась приличная банда: Васил Гигиадзе, Руслан Костышин, Дориан Бюлюкбаши, Василий Сачко. Но почему команде не удавалось добиваться высоких результатов?
– На мой взгляд, в хороших результатах не было заинтересованности со стороны руководства клуба. Почему? Не знаю. Хотя и тренеры, и футболисты в «Кривбассе» были квалифицированные.

– Всем известно, что «Кривбасс» был дочерней командой «Днепра». Игорь Коломойский не влиял на политику криворожского клуба?
– Никогда.

– У «Кривбасса» ведь была задача стараться отбирать очки у «Динамо» и «Шахтера», тем самым помогая «Днепру»?
– На эти игры у нас были лишь повышенные премиальные. Но, я не исключаю того, что победа «Кривбасса» над «Днепром» в сезоне- 2012/2013, когда «Днепр» претендовал на попадание в Лигу чемпионов, стала отправной точкой того, что криворожский клуб вскоре прекратил свое существование.

– Вы сказали о повышенных премиальных на «Динамо» и «Шахтер». Какими они были?
– Они, возможно, были одинаковыми у «Днепра», «Арсенала» и «Кривбасса». За победу что-то порядка 50 000 долларов на человека. Это была наибольшая моя премия в карьере. А так были стандартные бонусы, по 5 000 у.е. за победу. Но это было в лучшие времена (улыбается).

– Крах «Кривбасса», о котором вы сказали, пришел быстро?
– Наверное, это мы поняли на зимних сборах в 2013 году. Тогда в Турцию мы заехали на месяц, не возвращаясь, как обычно, в Украину на несколько дней для отдыха. Кто хотел, мог за свой счет слетать туда и обратно. Это был первый звонок.

В весенней части чемпионата нам перестали платить зарплату, но при этом хотел бы отдать должное Олегу Тарану, тренерскому штабу и футболистам, которые играли там последние полгода. Наставник своими словами помогал нам играть бесплатно и мы, как ни странно, этого хотели, чтобы привлечь внимание. «Кривбасс» тогда выиграл у того же «Днепра», сыграл вничью с «Динамо», «Металлистом». За всю весну мы проиграли лишь один раз. Техническое поражение от «Волыни» в последнем туре я не считаю, поскольку на тот поединок мы не поехали, поскольку уже знали, что «Кривбасса» не будет.

– Футболистам дали статус свободных агентов?
– Да. И последние полгода остались без выплат для команды.

Виталий Лисицкий и Марлос

– В «Говерлу», как вы потом перешли?
– Позвал Вячеслав Грозный. Сказал, чтобы приезжал в Ужгород, поиграем в футбол (улыбается). Мне было интересно поработать с этим специалистом, поскольку о нем слышал только хорошие отзывы. И, кстати, было интересно, есть, что почерпнуть.

В «Говерле» тогда по меркам украинского чемпионата подобралась очень сильная команда (Владимир Езерский, Олег Герасимюк, Виталий Буяльский, Максим Шацких). И легионеры были на уровне (Сотириос Балафас, Мариус Никулае, Разван Кочиш). И если бы были правильные действия руководства клуба, то «Говерла» могла бы заявить о себе серьезно.

– Вячеслав Грозный умел мотивировать команду?
– Викторович умел работать с командой. Он учитывал все детали, и их нужно было перенести с тренировок на поединки чемпионата. Он знал, как донести футболистам свои мысли. И это была его изюминка.

– Этот тренер много говорит?
– Очень (улыбается).

Виталий Кварцяный

– А у какого тренера были самые интересные установки на игру?
– Не скажу про установки, но было интересно у Виталия Кварцяного, когда он в 2012 году месяц возглавлял «Кривбасс». Почти каждый день в 10 часов вечера он собирал команду и рассказывал о своей жизни. Даже за месяц совместно работы, я увидел, как Виталий Владимирович любит свое дело. У него были интересные сборы, насыщенные, хоть и очень сложные. Он хорошо подготовил команду, но ушел по неизвестным мне причинам. Эта работа помогла и Олегу Тарану, с которым, как я уже сказал, мы добивались неплохих результатов в последнем перед распадом «Кривбасса» чемпионате.

– В «Говерле» вам тоже остались должны?
– Да (улыбается). И там за полгода я не досчитался зарплаты.

– Сколько за всю вашу карьеру вам не доплатили?
– Если бы я получил всю сумму, то можно было бы отдыхать (смеется).

– Больше, к примеру, 100 тысяч долларов?
– Намного.

– Последняя ваша остановка в Премьер-лиге была в запорожском «Металлурге». И снова все закончилось плачевно из-за финансовых трудностей?
– Опять же, на мой взгляд, была неправильная работа президента и менеджмента клуба. Но насколько я знаю, деньги у руководства были, но они не доходили до команды. Терялись по пути.

– Вы были капитаном команды, но в один момент перестали попадать в заявку.
– Мой уход получился неоднозначным. В клубе завелись люди, которые работали не чистоплотно. В 2015 году в Запорожье была молодая команда. Из опытных футболистов остались Максим Старцев, Руслан Платон, Павел Пашаев и я. Да, мы часто проигрывали, но потом начали подозревать, что в клубе происходят какие-то непонятные вещи. Это вылилось в то, что после поединка с «Черноморцем», в котором мы проиграли – 2:5 один из молодых футболистов «Металлурга» сказал в раздевалке, что он не собирается выходить со мной на поле, поскольку есть подозрение на сдачу игры. Но этот же парень через некоторое время звонил мне и просил прощения, мотивируя это тем, что его подбили и обманом попросили сделать то заявление.

Меня поддержали опытные игроки, отказавшись дальше выступать за «Металлург». После чего команда провела еще пять матчей, в которых проиграла с общим счетом 2:22. Те люди из клуба, таким образом, добились своего. Им не мешали крутить свои махинации.

– Что это были за махинации?
– Ставки на тотализаторе. Они работали на тоталах. Когда меня обвинили в сдаче, за первые 17 минут мы пропустили три гола. За это время я мяча коснулся один раз, все надо мной летало.

– И здесь вам остались должны?
– Да, но благодаря помощи своего юриста через суд мне удалось выбить 60% от всей задолженности.

Виталий Лисицкий и Руслан Костышин

– Бутсы на гвоздь вы повесили в 34 года, в середине 2017-го, выступая за «Колос». Не захотели продолжать?
– Скажу, что в команде я появился только благодаря Руслану Костышину. И работать в «Колосе» после карьеры остался с подачи Владимировича. А что касается вашего вопроса, то, наверное, я понял, что есть футболисты, которым больше это нужно. Мне не хватало мотивации дальше продолжать выступать.

– Вы сейчас в творческом отпуске. Каковы ближайшие планы?
– За семь лет менеджерской работы в «Колосе» накопились бытовые вопросы, которые я уже решил, поэтому, надеюсь в скором времени продолжить деятельность на благо украинского футбола.

– Тренировать не хочется?
– Я не вижу себя наставником. Хочу посвящать себя другой работе в футбольной сфере. Предложения есть, но пока это не совсем то, чего я хочу. Посмотрим, как дальше все сложится.

Комментарии 1
Andromed
Я і не знав що у нього така насичена карʼєра була, цікаве інтервʼю 
