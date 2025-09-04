Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:17
Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»

Команда проекта «Днепрянин» опубликовала сенсационное расследование, которое касается самопровозглашенного владельца футбольного клуба «Днепр 1918-Сичеслав».

По информации источника, Антон Ахметов, который ранее заявлял о создании новой команды в украинском футболе, оказался аферистом, политическим агитатором, неоднократно помогал российским оккупантам и нарушал законы Украины.

«Антон Ахметов-Блиндер», он же Антон Михайлович Карайван (фамилия при рождении – «Локоть»).

Еще два года назад человек с таким же именем собирал платные массовки для пророссийских митингов в Одессе. Ранее Антон Карайван не раз появлялся в пропагандистских сюжетах российских СМИ. В одном из видео на митинге коммунистической партии россии до 23 февраля Карайван рассказывал, что он является ополченцем на Донбассе, что из-за политики Украины он потерял все, а СБУ объявила его в розыск, поэтому ему нет дороги обратно в Украину.

Позже на российском канале этот мужчина играл роль якобы пойманного российскими спецслужбами шпиона. После этого его, в отличие от всех других политических заключенных в россии, не арестовали, а просто депортировали.

Кроме того, человек, который сейчас агитирует в социальных сетях за Зеленского (агитирует, вполне возможно, по собственной инициативе), значится в базе «Миротворец» как помощник оккупантов, который сотрудничает с российскими спецслужбами и сдает им украинских граждан.

Согласно данным Мостиского районного суда Львовской области данное лицо обвиняется в совершении уголовных правонарушений (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения; похищение, присвоение, вымогательство официальных документов; несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных систем», – сообщила команда проекта «Днепрянин» в своем расследовании..

чемпионат Украины по футболу Днепр 1918 Антон Ахметов
Николай Титюк Источник: Telegram
C.Пеклов
Так чому він спокійно їздить по Україні й роздає інтерв'ю?
Ответить
+1
SandroKing
Ну діла. Та ви ж тут же писали що він служить в ЗСУ)))
Ответить
+1
Xvalenok03
Примерно по классику - и с такими заслугами он еще на свободе?
И снова по классику - раз он на свободе значит это кому-то нужно
Ответить
0
SHN
Как всегда. От зрады до перемоги один шаг. И наоборот.
Прям как с Фламинго 
Ответить
0
DaVinci
Ахметові вони всі такі...
Ответить
0
