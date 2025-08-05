В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре

После снятия спортивного клуба «Днепр-1» с УПЛ летом 2024 года, в миллионном городе Днепре уже больше года нет профессионального футбола.

Сегодня утром украинское футбольное медиапространство взорвалось новостью – в Днепре прямо сейчас создается новый амбициозный футбольный проект под названием ФК «Днепр 1918».

Юридическое лицо под названием ООО «Футбольный клуб «Днепр 1918» зарегистрировано 23.05.2025 года (код ЕГРПОУ 45759146), имеет уставный капитал 10 000, 00 грн. Учредителем юридического лица является Паладич Виталий Андреевич.

Как стало известно корреспонденту нашего сайта Игорю Лысенко, конечным бенефициаром и фактическим владельцем клуба является другое лицо – бизнесмен, а ныне – военнослужащий Антон Ахметов.

Именно с ним мы записали эксклюзивное интервью для сайта Sport.ua, где поговорили о создании проекта ФК «Днепр 1918», солидном стартовом бюджете, видении развития владельца и многом другом.

– В конце мая этого года создано новое юридическое лицо – ООО «ФК «ДНЕПР 1918», имеете ли вы отношение к этому юридическому лицу?

– Да, официально заявляю о том, что конечным бенефициаром и владельцем клуба являюсь именно я.

– Представьтесь, кто вы?

– Меня зовут Ахметов Антон Михайлович, мне 34 года. Я – днепрянин в пятом поколении, бывший фанат ФК «Днепр». Родился и вырос в Днепре. Последние 10 лет занимался IT-направлением.

В 2024 году мобилизовался в Вооруженные Силы Украины и защищаю независимость Украины от нашествия русской орды. До мобилизации проживал во Львове и в Киеве.

Антон Ахметов

– Как начиналась ваша рабочая карьера?

– Я начинал свою карьеру в «Приватбанке» – обычным сотрудником в отделении, бухгалтером. И даже имея сейчас определенное состояние – не в гривнах, конечно, – для меня главное было и остается человечность.

Неважно, сколько у тебя денег. Важно – какой след ты оставишь после себя. Мы не заберем с собой в тот мир ни богатство, ни состояние. Останется только память о тебе. И я иду по жизни с убеждением: быть человеком важнее всего. Некоторые люди, к сожалению, забывают об этом.

– Кто такой Паладич Виталий Андреевич, который является учредителем вновь созданного юридического лица, согласно открытым реестрам?

– Это мое доверенное лицо. В настоящее время я военнослужащий. Согласно законам Украины, военнослужащие не могут принимать непосредственное участие в бизнесе.

Поэтому во время моей службы в ВСУ Виталий является директором и руководителем футбольного клуба. После моей демобилизации состоится юридическая смена владельца с Паладича на меня.

– Можно подробнее, кто этот человек?

– Ближайший человек, которому я доверяю. Мы вместе много лет работали в IT-сфере.

Сейчас мое влияние на этот проект – консультативное. На данном этапе запуска клуба я больше выступаю как его почетный президент.

– Согласно реестрам, Паладич зарегистрирован во Львове, это вызывает определенные сомнения...

– Он проживает в Днепре.

– Расскажите о названии – ФК «Днепр 1918».

– Никаких других вариантов названия не рассматривалось. Почему «Днепр 1918»? Все очень просто. ФК «Днепр» создан в 1918 году. К сожалению, по определенным обстоятельствам этот клуб существует только юридически (речь о ФК «Днепр», – прим. И.Л.). При планировании названия мы взяли название нашего города и год создания ФК «Днепр».

– Какой планируется логотип?

– Хочу анонсировать, что логотип футбольного клуба будет похож на тот, который каждый днепрянин видел своими глазами много десятилетий (эмблема ФК «Днепр», – прим. И.Л.), но с небольшим апдейтом. Это, конечно, сине-бело-голубой фон. Здесь все останется без изменений. Потому что именно эти цвета ассоциируются с величием и футбольной славой нашего города. На этом фоне: лодка, на парусе которой буква «Д» и надпись «1918». На фоне этого изображен Монастырский остров (локация в Днепре, – прим. И.Л.). Внизу надпись: «Днепр 1918».

– Какое сотрудничество планируется с фанатским движением в Днепре?

– Да, я разговаривал пару месяцев назад с одним из лидеров фан-движения ФК «Днепр». Мы с ним общались, но пока сказать, что он нас поддержал, – неправильно. У него есть определенный скепсис, и это нормально. Мы принимаем любое мнение и готовы к общению.

В целом мы планируем возобновить фан-движение.

– Где будете тренироваться и играть?

– Мы планируем проводить тренировки в нашем городе. Мы готовы к сотрудничеству с владельцем «Днепр-Арены» и тренировочной базы в Приднепровске (имущество принадлежит государству Украина в лице «Приватбанка», – прим. И.Л.). Также планируем начать переговоры по стадиону «Метеор».

В настоящее время наш юридический департамент подготовил запросы и будем ждать обратной связи.

– А если не удастся договориться с «Приватом»?

Пока вопрос с дислокацией в Днепре не решен, планируем тренироваться на базе ФК «Рух» или в с. Счастливое в Бориспольском районе Киевской области.

В планах клуба есть строительство собственной спортивной базы или долгосрочная аренда.

– Почему именно в Счастливом?

– Ведем диалог с бывшим владельцем «Арсенала» Киев об использовании его футбольной базы в селе Счастливое.

– О каком конкретно бывшем владельце киевского «Арсенала» вы говорите?

– Диалог ведем с господином Александром Москаленко. Там сейчас меняется структура собственности, мы ведем переговоры. Для нас важно, чтобы человек, с которым мы работаем, был максимально прозрачным.

Мы не хотим иметь дело с бывшими владельцами ФК «Днепр», из-за которых клуб оказался в том состоянии, которое мы видим сегодня. Так же мы не общаемся с номинальным владельцем СК «Днепр-1» – господином Березой.

Для нас важнее иметь чистую репутацию, чем какие-то связи.

– Что можете сказать о тренерском штабе?

– Мы объявим состав тренерского штаба после запуска официального сайта.

У нас будет удобная модель коммуникации – каждый житель сможет задать вопрос любому тренеру, игроку или представителю менеджмента через встроенную систему. Нам важно слышать мнение горожан.

– А уже есть кандидаты в тренерский штаб? Можно какие-то фамилии?

– Эту информацию объявим на сайте во время релиза сайта или пресс-конференции. Но могу сказать, что тренерский штаб будет состоять из бывших игроков ФК «Днепр».

– Уже с кем-то из них общались?

– Пока эта информация конфиденциальна до момента релиза.

– Есть ли среди инвесторов люди, связанные с ФК «Днепр» и СК «Днепр-1»?

– Среди инвесторов нет даже пассивного участия бывших акционеров или топ-менеджмента ФК и СК.

– Что касается бюджета – он уже сформирован?

– Да, стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов. Это доходы из IT-сферы, других активов.

У нас есть модель, которой я уже делился с вами. Мы будем двигаться в соответствии с ней: каждый днепрянин, по желанию, сможет стать совладельцем клуба. Идея в том, чтобы весь город инвестировал в развитие собственного клуба. Потому что любой клуб должен принадлежать общине.

– А как тогда планируете финансирование?

– Финансирование в настоящее время идет исключительно из моих личных сбережений.

В дальнейшем мы планируем перейти в формат акционерного общества и 49% акций клуба выпустить на рынок. Таким образом, предоставив возможность днепрянам стать миноритарными совладельцами клуба. И то, пропорционально. Никто не сможет приобрести на меньшую или большую сумму, чем будет представлена возможность в аффилированных на продажу акций и ценных бумаг банков. И так с каждой дополнительной эмиссией.

Нами проработан механизм непосредственного участия каждого из акционеров клуба через цифровую платформу для голосования.

– Что это за механизм?

– Думаю, вы знаете, как работает голосование или опрос в приложении «Дія». Мы позаимствовали эту модель для того, чтобы каждый наш партнер имел возможность участвовать в решении важных вопросов в клубе. Потому что новый формат клуба – это клуб, который принадлежит общине города, а не только является инструментом в руках частных владельцев или одного владельца.

– Не боитесь во время войны создавать клуб?

– Никакого страха нет. Я лично понимаю все риски и иду на это взвешенно.

К сожалению, во время войны большинство горожан фокусирует свое внимание на негативной ноте. Поэтому, чтобы разрядить ситуацию, я решил во время войны возродить клуб и вернуть большой футбол в город. Для меня это является приоритетом. Я понимаю, что это не принесет прибыли. Здесь во мне больше играет патриотизм к родному городу.

– Как, по вашему мнению, днепряне воспримут новость о создании клуба?

– Считаю, что новость о создании клуба поднимет патриотический дух днепрян и объединит днепровское общество вокруг главного спортивного события года в нашем родном городе. «Кто мы? Днепр. Кто мы? Днепряне».

– Считаете, что Днепр – футбольный город?

– Только в единстве горожан засияет гордость города, и мы покажем, что Днепр – футбольный город.

Главная цель – вернуть футбол в родной город и вывести команду в чемпионы. Я понимаю, что это большая инвестиция. Я к этому готов. А готовы ли днепряне к новому формату клуба и смогут ли они стать совладельцами клуба? Готовы ли днепряне к тому, чтобы принимать непосредственное участие в функционировании клуба? Я уверен, что готовы. Мечтают ли днепряне, чтобы наш клуб создал новый формат футбола в украинском и международном сообществе? Мое видение – слышать каждого. Потому что мы – единая команда. Мы – днепряне. Мы – «Днепр 1918».

– Вы говорили, что планируете формировать состав из бывших игроков СК «Днепр-1» и ФК «Днепр». Расскажите об этом подробнее?

– Могу добавить – мы ведем переговоры не только с этими игроками. Основной состав будет сформирован из ветеранов Вооруженных сил Украины, которые до мобилизации, еще до того, как пошли в армию добровольцами, занимались футболом – как любители или полупрофессионалы.

– То есть, это на первых этапах, правильно?

– Да, конечно, исключительно на первых этапах.

– Когда планируется запуск сайта?

– Сайт планируется запустить в течение ближайшего месяца. Мы понимаем, что новость о возобновлении клуба вызовет большой интерес, поэтому подходим к этому серьезно с точки зрения кибербезопасности – чтобы сайт выдержал большой трафик и не упал. Ведь сайт – это имидж и лицо клуба.

– С кем из футбольных деятелей Днепра вы уже общались?

– Несколько месяцев назад я общался с одним из фан-лидеров ФК «Днепр». Он пока настроен скептически, особенно из-за того, что восстановление клуба происходит во время войны. Он ждет действий – как и вы, как и каждый днепрянин.

– Кроме создания юридического лица, есть ли уже какие-то конкретные шаги, чтобы подкрепить ваши амбиции?

– Да, конечно. Единственное, что может убедить – это игра на поле.

– То есть, уже планируется участие в турнирах?

– Относительно участия в любительских лигах – да. Я не люблю много говорить – для меня главное сделать, а потом уже комментировать. Но могу сказать одно: старт – в следующем году. Это 100%, даже 200%.

– Некоторые люди не хотели заходить в Днепр, потому что не хотели конкурировать с Коломойским. Вас не пугает такая перспектива?

– Я сам еврей, кстати. Я не боюсь конкуренции, потому что у нас совсем другая модель, другая философия клуба.

Наш главный принцип – мы одна семья, мы одна команда, мы – днепряне. Это три основные идеи, на которых строится клуб.

– Расскажите подробнее: какие цвета клуба планируются? Как у канонического «Днепра»?

– Да, сине-бело-голубые, но с некоторыми обновлениями в стилистике логотипа, о которых я рассказывал выше.

– Ваши юристы работают над тем, чтобы долги старого «Днепра» не были связаны с вами?

– Как можно связать два разных юридических лица?

– Есть понятие спортивного преемственности: если эмблема та же, название похоже, играете на том же стадионе – тогда УЕФА может признать правопреемственность. Есть такая практика.

– Наши юристы – очень сильные, входят в топ-10 лучших юристов страны. Мы этот вопрос глубоко проработали, также обсуждали с лидером фанатского движения «Юджином».

– Каковы принципы работы нового клуба?

– Мы идем открыто, мы коммуницируем прозрачно. Нет никаких «теневых игр», мы за прямой диалог.

Даже когда выйдем в первую или вторую лигу – а наша цель это УПЛ и еврокубки – мы понимаем, что это требует времени, 3–4 года как минимум. Это не о бизнесе. Для меня это о возвращении футбола в мой родной город, где вырос я, где выросли мои родители, где родились деды и прадеды.

– Похожий клуб с названием «Днепр 1918» уже существовал. Его создали болельщики, но он просуществовал недолго. Не боитесь повторить их судьбу?

– Да, я знаю об этом проекте. Вероятно, главной причиной стало отсутствие финансирования.

В нашем случае ситуация другая. На старте – мое личное участие, дальше – это инвестиции днепрян в соответствии с действующим законодательством. У нас модель, которая предусматривает выпуск акций. Планируется выпустить 49% на рынок, чтобы каждый желающий мог приобрести долю и инвестировать в развитие клуба.

Возможно, со временем мы даже сможем за счет этого погасить долги ФК «Днепр» и выкупить юридическое лицо. Но сейчас, во время войны, это больше об альтруизме, чем о прибыли.

– Я хочу еще раз вернуться к вопросу серьезности проекта. Есть ли какие-то конкретные подтверждения ваших действий на практике?

– Да, я уже говорил. Это будет сайт, представление команды и, конечно же, игра на поле. Мы открыты для всех. Если среди болельщиков есть юристы, экономисты – мы приглашаем присоединяться к нашему клубу, нашему движению, помогать строить прозрачную структуру.

Мы – одна команда, одна семья, и мы – днепряне. Это три главных принципа. Неважно, я владелец клуба или просто фанат – любой может задать мне вопрос напрямую, позвонить, высказать мнение. Прямая коммуникация – очень важна.

– Прямо любой фанат сможет вам позвонить?

– Да, я не прячусь. Коломойский прятался за десятком охранников. Я помню, как в 2014 году общался с ним в облгосадминистрации. Но это люди прошлого. А мы – люди будущего. И за нами, молодежью, – возрождение футбола в городе. Пусть сейчас это новый клуб, но с новым будущим и с продолжением истории футбола в Днепре.

– А вот вы в комментариях в Инстаграме писали, что у вас есть знакомый среди менеджмента клуба. А почему вы не сказали, что вы буквально и есть владелец, а написали так, сдалеку?

– Интересно было увидеть мнение со стороны. Это стало такой проверкой: как люди реагируют, что людям интересно, что именно вызывает интерес, какие мнения по этому поводу. Но наша цель – не только разогреть болельщиков, но и вернуть людей в то эмоциональное состояние, когда в городе существовал большой футбол.

– Это, я так понимаю, ваше первое публичное интервью?

– Не совсем первое, потому что я также являюсь владельцем бизнес-клуба «Спилка 300», в который входят 300 самых богатых людей Украины с состоянием от 10 миллионов до миллиарда долларов. Даже тогда, при создании бизнес-клуба, мы с юристами очень серьезно подходили к формированию участников клуба.

Компания – это прежде всего прозрачность. В наш бизнес-клуб нельзя было попасть, просто заплатив членский взнос. Нужно было еще показать, что ты сделал для страны, какая у тебя репутация. И именно это – главное. Именно с таким подходом мы и создаем футбольный клуб. Кристально чистая репутация.

– Хотите что-то анонсировать для аудитории?

– Мы не являемся правопреемниками старого клуба – юридически это разные субъекты. Мы не отвечаем за предыдущих владельцев ни ФК «Днепр», ни СК «Днепр-1», ни каких-либо других клубов. Мы отвечаем за себя.

Мы не повторяем историю чьего-то клуба – мы создаем новую. Это новый клуб в Днепре. И он не на год или на десятилетие – это о поколениях. Потому что для меня, как коренного днепрянина, это чрезвычайно важно.

И все мы болеем за одно – чтобы футбол в городе возродился. Я не говорю, что у меня 100 или 300 миллионов долларов. Я просто говорю – мы сделаем все, что обещаем. Есть стартовый бюджет. А дальше – общество. В рамках действующего законодательства.

Мы развиваемся, выходим на определенный уровень. В планах – решить вопрос с долгами ФК «Днепр». Если будут какие-то юридические последствия – мы к этому готовы. Мы это понимаем.

Игорь ЛИСЕНКО