Прервет ли Джокович тенденцию? Определены пары 1/2 финала US Open у мужчин
Полуфиналы в Нью-Йорке: Синнер – Оже-Альяссим, Джокович – Алькарас
В ночь на 4 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части мужского одиночного разряда.
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разобрался с Лоренцо Музетти.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Янник пробился в восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй на US Open.
Его следующим соперником будет Феликс Оже-Альяссим – канадец в четырех партиях справился с Алексом де Минауром.
Оже проведет второй полуфинальный матч на мейджорах в карьере. Впервые он добрался до этой стадии в Нью-Йорке в 2021 году.
Синнер ранее трижды игра против Феликс и уступает в очных противостояниях со счетом 1:2.
Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные поединки в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Новак Джокович и Карлос Алькарас.
На последних двух слэмах (Ролан Гаррос и Уимблдоне) в поединке за трофей встречались Синнер и Алькарас. Джокович уверяет, что постарается помешать планам большинства снова увидить итальянца и испанца в финале.
US Open 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10] – 6:1, 6:4, 6:2
Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8] – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)
US Open 2025. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25]
Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первые университеты Василия Буртника в футболе
Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет