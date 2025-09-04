Прервет ли Джокович тенденцию? Определены пары 1/2 финала US Open у мужчин

В ночь на 4 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разобрался с Лоренцо Музетти.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Янник пробился в восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй на US Open.

Его следующим соперником будет Феликс Оже-Альяссим – канадец в четырех партиях справился с Алексом де Минауром.

Оже проведет второй полуфинальный матч на мейджорах в карьере. Впервые он добрался до этой стадии в Нью-Йорке в 2021 году.

Синнер ранее трижды игра против Феликс и уступает в очных противостояниях со счетом 1:2.

Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные поединки в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Новак Джокович и Карлос Алькарас.

На последних двух слэмах (Ролан Гаррос и Уимблдоне) в поединке за трофей встречались Синнер и Алькарас. Джокович уверяет, что постарается помешать планам большинства снова увидить итальянца и испанца в финале.

US Open 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10] – 6:1, 6:4, 6:2

Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8] – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)

US Open 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25]

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2]