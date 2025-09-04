Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прервет ли Джокович тенденцию? Определены пары 1/2 финала US Open у мужчин
US Open
04 сентября 2025, 10:15 |
525
0

Прервет ли Джокович тенденцию? Определены пары 1/2 финала US Open у мужчин

Полуфиналы в Нью-Йорке: Синнер – Оже-Альяссим, Джокович – Алькарас

04 сентября 2025, 10:15 |
525
0
Прервет ли Джокович тенденцию? Определены пары 1/2 финала US Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 4 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах разобрался с Лоренцо Музетти.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Янник пробился в восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam, в частности во второй на US Open.

Его следующим соперником будет Феликс Оже-Альяссим – канадец в четырех партиях справился с Алексом де Минауром.

Оже проведет второй полуфинальный матч на мейджорах в карьере. Впервые он добрался до этой стадии в Нью-Йорке в 2021 году.

Синнер ранее трижды игра против Феликс и уступает в очных противостояниях со счетом 1:2.

Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные поединки в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Новак Джокович и Карлос Алькарас.

На последних двух слэмах (Ролан Гаррос и Уимблдоне) в поединке за трофей встречались Синнер и Алькарас. Джокович уверяет, что постарается помешать планам большинства снова увидить итальянца и испанца в финале.

US Open 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [10] – 6:1, 6:4, 6:2
Феликс Оже-Альяссим [25] – Алекс де Минаур [8] – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)

US Open 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25]
Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open 2025
ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Янник Синнер Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кумир Рамос и пример Михавко: путь в Киев новичка Динамо
Футбол | 04 сентября 2025, 10:06 2
Кумир Рамос и пример Михавко: путь в Киев новичка Динамо
Кумир Рамос и пример Михавко: путь в Киев новичка Динамо

Первые университеты Василия Буртника в футболе

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 10
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Футбол | 04.09.2025, 04:57
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Он делает это так же, как Усик. Как будто змея какая-то»
Майрис БРИЕДИС: «Он делает это так же, как Усик. Как будто змея какая-то»
03.09.2025, 02:10
Бокс
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем