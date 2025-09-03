Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЖОКОВИЧ: «Все ждут финал Синнер – Алькарас. Я попробую испортить планы»
US Open
03 сентября 2025, 20:19 |
415
0

Новак высказался о предстоящем полуфинале US Open против Карлоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинальном матче US Open 2025 против Карлоса Алькараса:

«Мы знаем, что они [Янник Синнер и Карлос Алькарас] – два лучших игрока в мире. Все, вероятно, ожидают и предвкушают финал между ними. Я собираюсь попытаться испортить планы большинства людей. Посмотрим. Синнеру все еще нужно выиграть пару матчей, чтобы добраться до финала. Но они показывают лучший теннис среди всех игроков здесь. Они были доминирующей силой с начала турнира.

Но я определенно не выйду на корт с белым флагом. Думаю, никто на самом деле так не делает, когда играет с ними, и уж точно не я. Я снова вышел в полуфинал Grand Slam в этом году. Я был очень стабилен, наиболее стабилен именно на мейджорах в этом сезоне, и именно это я сказал в начале года: что хочу показывать там свой лучший теннис и добиваться лучших результатов. Вот мы и здесь. У меня есть еще один шанс, еще одна возможность.

Легче не станет, это я вам точно скажу. Я собираюсь идти день за днем. Действительно заботиться о своем теле. Постараться расслабиться и восстановиться. Следующие пару дней будут по-настоящему ключевыми, чтобы привести тело в форму и быть готовым бороться пять сетов, если потребуется. Я бы очень этого хотел.

Я хотел бы быть в форме, чтобы играть и, возможно, провести пять сетов с Карлосом. Я знаю, что потребуется мой лучший теннис, но я готов подняться на этот уровень. Обычно я люблю играть большие матчи на большой арене. Просто я не до конца уверен, как тело будет себя чувствовать в ближайшие дни. Но я сделаю все возможное вместе с моей командой, чтобы быть готовым».

Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата США переиграл Тейлора Фритца. Противостояние с Алькарасом состоится 5 сентября.

Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025
Даниил Агарков Источник: ATP Tour
