Женская сборная Украины занимает 3-е место в рейтинге BSWW. Где мужская?
Мужская украинская сборная по пляжному футболу замыкает топ-25, уступая Мавритании
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.
Женская сборная Украины по пляжному футболу сейчас находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая лишь Испании и Португалии.
Украинки имеют в активе 835 баллов, отставая от португальских соперниц на 43,75 очка.
Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась на шесть ступенек и находится на 25-й позиции с 659,75 балла, отставая от Мавритании на 1,25 очка.
Пляжный футбол
Рейтинг BSWW для мужских сборных
- 1. Бразилия 5024,75
- 2. Португалия 3616,00
- 3. Италия 3375,00
- 4. беларусь 3114,00
- 5. Иран 2508,50
- 6. Испания 2388,25
- 7. Сенегал 1950,50
- 8. Япония 1949,00
- 9. Парагвай 1625,00
- 10. ОАЭ 1574,50
- 25. Украина 659,75
Рейтинг BSWW для женских сборных
- 1. Испания 1776,25
- 2. Португалия 878,75
- 3. Украина 835,00
- 4. Англия 780,00
- 5. Польша 779,50
- 6. Чехия 634,00
- 7. Италия 611,25
- 8. США 450,50
- 9. Бразилия 420,00
- 10. Швейцария 330,00
