Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Женская сборная Украины занимает 3-е место в рейтинге BSWW. Где мужская?
Пляжный футбол
03 сентября 2025, 21:19 | Обновлено 03 сентября 2025, 21:28
201
0

Женская сборная Украины занимает 3-е место в рейтинге BSWW. Где мужская?

Мужская украинская сборная по пляжному футболу замыкает топ-25, уступая Мавритании

Getty Images/Global Images Ukraine

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Женская сборная Украины по пляжному футболу сейчас находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая лишь Испании и Португалии.

Украинки имеют в активе 835 баллов, отставая от португальских соперниц на 43,75 очка.

Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась на шесть ступенек и находится на 25-й позиции с 659,75 балла, отставая от Мавритании на 1,25 очка.

Пляжный футбол

Рейтинг BSWW для мужских сборных

  • 1. Бразилия 5024,75
  • 2. Португалия 3616,00
  • 3. Италия 3375,00
  • 4. беларусь 3114,00
  • 5. Иран 2508,50
  • 6. Испания 2388,25
  • 7. Сенегал 1950,50
  • 8. Япония 1949,00
  • 9. Парагвай 1625,00
  • 10. ОАЭ 1574,50
  • 25. Украина 659,75

Рейтинг BSWW для женских сборных

  • 1. Испания 1776,25
  • 2. Португалия 878,75
  • 3. Украина 835,00
  • 4. Англия 780,00
  • 5. Польша 779,50
  • 6. Чехия 634,00
  • 7. Италия 611,25
  • 8. США 450,50
  • 9. Бразилия 420,00
  • 10. Швейцария 330,00

пляжный футбол женская сборная Украины по пляжному футболу сборная Украины по пляжному гандболу рейтинг BSWW BSWW
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
