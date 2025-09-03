Женская сборная Украины занимает 3-е место в рейтинге BSWW. Где мужская?

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Женская сборная Украины по пляжному футболу сейчас находится в мировом рейтинге BSWW на третьем месте, уступая лишь Испании и Португалии.

Украинки имеют в активе 835 баллов, отставая от португальских соперниц на 43,75 очка.

Мужская сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом опустилась на шесть ступенек и находится на 25-й позиции с 659,75 балла, отставая от Мавритании на 1,25 очка.

Пляжный футбол

Рейтинг BSWW для мужских сборных

1. Бразилия 5024,75

2. Португалия 3616,00

3. Италия 3375,00

4. беларусь 3114,00

5. Иран 2508,50

6. Испания 2388,25

7. Сенегал 1950,50

8. Япония 1949,00

9. Парагвай 1625,00

10. ОАЭ 1574,50

25. Украина 659,75

Рейтинг BSWW для женских сборных