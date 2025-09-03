Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура отборочной группы D на ЧМ-2026 5 сентября в 21:45
5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.
Наставником украинской национальной команды является Сергей Ребров, главным тренер французов – Дидье Дешам.
В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые сыграют против азербайджанцев в Баку.
В последний раз Украина и Франци играли между собой в 2021 году в отборе к ЧМ-2022. Тогда обе встречи завершились со счетом 1:1.
Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
