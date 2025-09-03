5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.

Наставником украинской национальной команды является Сергей Ребров, главным тренер французов – Дидье Дешам.

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые сыграют против азербайджанцев в Баку.

В последний раз Украина и Франци играли между собой в 2021 году в отборе к ЧМ-2022. Тогда обе встречи завершились со счетом 1:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.