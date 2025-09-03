Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
05.09.2025 21:45 - : -
Франция
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 21:17
Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура отборочной группы D на ЧМ-2026 5 сентября в 21:45

Коллаж Sport.ua

5 сентября состоится матч первого тура квалификационно группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчински Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.

Наставником украинской национальной команды является Сергей Ребров, главным тренер французов – Дидье Дешам.

В одном квартете Украина и Франция выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые сыграют против азербайджанцев в Баку.

В последний раз Украина и Франци играли между собой в 2021 году в отборе к ЧМ-2022. Тогда обе встречи завершились со счетом 1:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Украина – Франция
По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону
Казахстан – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
