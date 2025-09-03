ОСАКА: После Элины поняла – могу выдерживать длинные розыгрыши с кем угодно

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака пообщалась с журналистами после победы над Коко Гауфф в матче 1/8 финала US Open 2025:

– Наоми, со стороны вы выглядели очень уверенно и комфортно. Когда в последний раз чувствовали себя настолько хорошо на корте?

– Честно, если вы смотрели мои матчи в Монреале, то я чувствовала себя очень хорошо против Свитолиной. Для меня та встреча стала показательной – я поняла, что могу выдерживать длинные розыгрыши с кем угодно. А сегодня еще и имела в кармане талисман – моего Лабубу (смеется).

– В игре с Коко вы несколько раз улыбались даже после сильных ударов соперницы. Это было сознательно или просто было хорошее настроение?

– На самом деле я поставила себе цель: на этом турнире надо больше улыбаться и получать удовольствие. В первом круге я была слишком нервной, а против Касаткиной вообще не улыбалась. Поэтому сегодня я хотела быть благодарной за момент. Ведь Гауфф – одна из лучших в мире, и для меня самое большое удовольствие играть именно с такими соперницами. Я люблю вызовы.

– Это отчасти влияние вашего тренера Томаша Викторовского?

– Да. Он кажется очень строгим, но на самом деле, когда улыбается, то напоминает плюшевого мишку. После матчей он всегда подбадривает, создает атмосферу безопасности, где я могу свободно выражать себя и свой теннис.

– У вас идеальная статистика: каждый четвертьфинал турнира Grand Slam завершался титулом. Это давит или придает уверенности?

– Ни то, ни другое. Это новая территория для меня на этом этапе карьеры. Я просто наслаждаюсь тем, что снова могу играть с сильнейшими. Больше всего меня радует, что теперь мне не нужен wild-card для участия в турнирах - я вернулась в основную сетку и буду сеяной на крупных турнирах, как Индиан-Уэллс или Майами.

– Были ли моменты, когда вы думали бросить теннис?

– Если честно, никогда серьёзно об этом не задумывалась. Для меня бросить ракетку - это очень страшная мысль. Я играю с трех лет, это как дышать. Да, были периоды разочарований, но я всегда знала: хочу возвращаться на корт.

– Следующая соперница – Каролина Мухова. Какие ожидания от матча?

– Это будет серьезный вызов. Мы даже тренировались здесь вместе. Она одна из самых талантливых в туре, хорошо двигается, очень сильная физически. Ожидаю тяжелой битвы.

– Какие главные улучшения в вашей игре позволили вернуться на этот уровень?

– Думаю, больше всего - это понимание, что я способна выдерживать длинные розыгрыши. Это придает уверенности, и теперь я не пытаюсь выиграть каждый мяч виннером. Я научилась ждать правильного момента.