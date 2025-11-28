ВИДЕО. Элина Свитолина снялась в забавном ролике с мужем

Элина Свитолина снова в центре внимания. Украинская теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, где вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, зажигательно танцует прямо на теннисном корте.

Пара исполнила популярный в TikTok динамичный танец под трек The Sunlight Shakers – You’re The One That I Want, который сейчас активно набирает популярность в соцсетях. Свитолина подписала видео коротко, но ярко: «Снова вместе на корте!» – намекая, что они вернулись не только к тренировкам, но и к веселью.

Реакция поклонников не заставила себя ждать — комментарии под публикацией буквально пылают: «Наконец-то правильный партнер для видео!», – написал Андрей Бедняков.

И другие комментарии: «Лучшая теннисная пара в мире!», «Это нужно показывать на «Грэмми», а не в Instagram!», «Невероятная химия!» и так далее.

Некоторые шутят, что Монфис выглядит так, будто «готовил этот танец к Australian Open», а другие называют их «самой веселой парой в теннисе».