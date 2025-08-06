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  4. Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
WTA
06 августа 2025, 04:01 | Обновлено 06 августа 2025, 04:14
734
8

Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале

Украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6, 2:6

06 августа 2025, 04:01 | Обновлено 06 августа 2025, 04:14
734
8
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире серии WTА 1000 в канадском Монреале.

В четвертьфинале украинка проиграла матч против представительницы Японии Наоми Осаки (WTA 49).

Украинская теннисистка уступила со счетом 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 9 минут.

Это была 8-я встреча соперниц между собой. Общий счет побед стал 5–3 в пользу японки Наоми.

В полуфинале Наоми Осака сыграет против Клара Таусон из Дании.

WTA 1000. Монреаль (Канада). Хард

1/4 финала. 6 августа 2025

Элина Свитолина (Украина) [10] – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 2:6

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Элина Свитолина WTA Монреаль Наоми Осака
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Ну що ж. Можна констатувати, що дива не сталося, і комплекс нікуди не щез. Саме комплекс, бо на вдалу гру японки наклалась ігрова безпорадність самої Еліни. Загалом невластива їй і непритаманна - крім випадків, коли ім'я суперниці справляє магічний вплив.
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+1
Leonidas B
Дякуємо Єліні за гру!
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+1
Disiny7
МініСерена повертається! 
Єля, звісно, сьогодні зовсім ніяка, але проти такої Наомі важко щось пристойне запропонувати. І це ще не повна потужність
Не розумію чьому такий кєф. був на Єліну в цьому матчі, бо ще по Остапенко та Севастовій було зрозуміло, що японамать набирає кондиції до праймового US-open
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+1
Fdail
Перемогти з таким низьким відсотком першого м'яча неможливо жодного нормального топа, а я вже не кажу про Осаку, коли та грає добре. Ну й ця паніка Еліни вже відзначилася на рахунку, бо по правді я не скажу що Осака просто космічно далеко від Еліни. Взагалі ні. Еліна навіть пробивати по м'яча здатна не гірше Наомі ( таке сказати до материнства було б прирівняної до єресі). Але весь матч вийшов як павутина невдалих рішень й брудних ударів. Японка зіграла чистенько, тому перемогла. Еліна ж нехай до готується до головного старту цього хардового сезону. На Цинцинатті ще якось так пограти можна, але на юсо хочеться бачити вже пік форми. Удачі!
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+1
Vlad Holl
Просто Еліна не очікувала такої гри від Осаки і до кінця так і не змогла перелаштуватися . Прикра поразка , але треба сказати ,що японка сьогодні була практично бездоганною - без слабких місць. Форму набрала гарну , а ще недавно грала дуже посередньо. Нашим би так набирати форму. Нам залишилося чекати , а скільки ніхто не знає .
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0
С Пафосом по-Харьковски
Эх, Элина... Забыла показать харьковский характер. Бывает.
Не везде же одни победы. В Первой Столице вот уже до утра радуюцца и отмечают успех Пафоса, пятую пляшку шампанского допиваем...!!! 
И было очевидно, что после такого может не подфартить в каком то другом моменте. Но наша харьковчаночка вернёцца сильнее на следующем турнире в Цинциннати!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
ГАНЬБА! В одні ворота продула. Після програної подачі в 2 сеті здалася повністю, на останній гейм на своїй подачі було помітно що вийшла уже чи то приреченою, чи то на пофігізмі, коли ще можна було зачепитися за матч, таке враження що уже хотіла пошвидше з корту піти. Без характеру! Декласована.
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-2
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Теннис
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