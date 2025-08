Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире серии WTА 1000 в канадском Монреале.

В четвертьфинале украинка проиграла матч против представительницы Японии Наоми Осаки (WTA 49).

Украинская теннисистка уступила со счетом 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 9 минут.

Это была 8-я встреча соперниц между собой. Общий счет побед стал 5–3 в пользу японки Наоми.

В полуфинале Наоми Осака сыграет против Клара Таусон из Дании.

WTA 1000. Монреаль (Канада). Хард

1/4 финала. 6 августа 2025

Элина Свитолина (Украина) [10] – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 2:6

Rising to the occasion 👏@naomiosaka continues to impress in Montreal, defeating Svitolina 6-2, 6-2 to secure a spot in the semifinals.#OBN25 pic.twitter.com/YPLNlGifIx