Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6, 2:6
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) завершила выступления на хардовом турнире серии WTА 1000 в канадском Монреале.
В четвертьфинале украинка проиграла матч против представительницы Японии Наоми Осаки (WTA 49).
Украинская теннисистка уступила со счетом 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 9 минут.
Это была 8-я встреча соперниц между собой. Общий счет побед стал 5–3 в пользу японки Наоми.
В полуфинале Наоми Осака сыграет против Клара Таусон из Дании.
WTA 1000. Монреаль (Канада). Хард
1/4 финала. 6 августа 2025
Элина Свитолина (Украина) [10] – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 2:6
On the runnnnn 💨@naomiosaka | #OBN25 pic.twitter.com/L6Xr8iUSTr— wta (@WTA) August 6, 2025
Rising to the occasion 👏@naomiosaka continues to impress in Montreal, defeating Svitolina 6-2, 6-2 to secure a spot in the semifinals.#OBN25 pic.twitter.com/YPLNlGifIx— wta (@WTA) August 6, 2025
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Єля, звісно, сьогодні зовсім ніяка, але проти такої Наомі важко щось пристойне запропонувати. І це ще не повна потужність
Не розумію чьому такий кєф. був на Єліну в цьому матчі, бо ще по Остапенко та Севастовій було зрозуміло, що японамать набирає кондиції до праймового US-open
Не везде же одни победы. В Первой Столице вот уже до утра радуюцца и отмечают успех Пафоса, пятую пляшку шампанского допиваем...!!!
И было очевидно, что после такого может не подфартить в каком то другом моменте. Но наша харьковчаночка вернёцца сильнее на следующем турнире в Цинциннати!