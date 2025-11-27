Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Свитолина впечатлила в новом роскошном Mercedes
27 ноября 2025, 02:17 | Обновлено 27 ноября 2025, 02:18
Коллаборация Элины Свитолиной и Mercedes-Benz Украина

Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина снова оказалась в центре внимания после новой яркой публикации в Instagram, которую разместил Mercedes-Benz Украина.

На фото спортсменка сидит за рулем премиального кроссовера бренда, подчеркивая свой статус официальной амбассадорки автомобильного гиганта.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к снимку бренд подчеркнул общую философию движения вперед: «Нас объединяет движение вперед. Стремление быть лучшими каждый день – на корте или на дороге. Когда характер определяет результат, путь становится частью победы».

Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию фанатов Свитолиной – тысячи лайков и десятки комментариев с огоньками и сердцами, где пользователи отмечают стиль, образ и харизму спортсменки.

По теме:
ФОТО. 12-летний форвард Барсы подписал контракт с Nike. Он забил 145 голов
ФОТО. Жена форварда сборной Украины поразила своей красотой
ВИДЕО. Легенда Барселоны теперь проповедует в церкви
фото Элина Свитолина lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
