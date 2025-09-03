180 миллионов евро. Барселона готовится разорвать трансферный рынок

Каталонская «Барселона» намерена совершить два топовых трансфера следующим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании итальянского защитника «Интера» Алессандро Бастони и аргентинского нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. В Каталонии готовят предложения в размере 80 и 100 миллионов евро соответственно.

В прошедшем сезоне Хулиан Альварес провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 29 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алессандро Бастони провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее «Барселона» объявила об уходе защитника.