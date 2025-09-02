Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе защитника – его выгнал Флик
Испания
02 сентября 2025, 09:50 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:48
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе защитника – его выгнал Флик

Молодой Эктор Форт проведет сезон в аренде в «Эльче»

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе защитника – его выгнал Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Форт

Каталонская «Барселона» на один сезон рассталась с 19-летним фланговым защитником Эктором Фортом, которому указал на двери главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Молодой футболист в сезоне 2025/26 будет выступать на правах аренды в испанском «Эльче».

Эктор – воспитанник «Барселоны», который провел 30 матчей за основную команду и отдал три результативные передачи.

После первых трех туров «Эльче» находится на седьмом месте, имея в активе пять очков.

Андрей Витренко Источник: ФК Эльче
Комментарии
