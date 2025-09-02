ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе защитника – его выгнал Флик
Молодой Эктор Форт проведет сезон в аренде в «Эльче»
Каталонская «Барселона» на один сезон рассталась с 19-летним фланговым защитником Эктором Фортом, которому указал на двери главный тренер Ханс-Дитер Флик.
Молодой футболист в сезоне 2025/26 будет выступать на правах аренды в испанском «Эльче».
Эктор – воспитанник «Барселоны», который провел 30 матчей за основную команду и отдал три результативные передачи.
После первых трех туров «Эльче» находится на седьмом месте, имея в активе пять очков.
𝐇𝐞́𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐭, 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐂𝐅.— Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 1, 2025
⚡️💚
Ho intentarem.— Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 1, 2025
😉💚 pic.twitter.com/kVIo2nj4YM
