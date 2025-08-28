Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Они обречены. Флик дал 5 дней трем игрокам Барсы, чтобы покинуть клуб

Тренер хочет избавиться от ненужных игроков

Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил устроить в «Барселоне» кадровую чистку до конца трансферного окна.

По информации испанских СМИ, Флик дал время до закрытия трансферного окна оставить клуб Эктору Форту, хавбеку Ориоль Ромеу и вратарю Иньяки Пенье. Тренер четко дал понять, что если игроки останутся, то они обречены и не будут играть ни минуты.

Трансферное окно в Испании закрывается второго сентября.

Ранее сообщалось, что «Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.

Ханс-Дитер Флик Эктор Форт Ориоль Ромеу Иньяки Пенья трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
