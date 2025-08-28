Они обречены. Флик дал 5 дней трем игрокам Барсы, чтобы покинуть клуб

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил устроить в «Барселоне» кадровую чистку до конца трансферного окна.

По информации испанских СМИ, Флик дал время до закрытия трансферного окна оставить клуб Эктору Форту, хавбеку Ориоль Ромеу и вратарю Иньяки Пенье. Тренер четко дал понять, что если игроки останутся, то они обречены и не будут играть ни минуты.

Трансферное окно в Испании закрывается второго сентября.

Ранее сообщалось, что «Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.