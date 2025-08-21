Флик сказал «да». Барселона выбрала звезду, которая заменит Левандовски
Клуб летом 2026 года пойдет за Хулианом Альваресом
«Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.
Руководство каталонского клуба выбрало основного кандидата на замену поляку. Клуб тщательно изучил возможность приобретения лидера «Атлетико» Хулиана Альвареса – предварительно этот трансфер согласовал главный тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
«Барселона» хочет подписать Альвареса летом 2026 года – его стоимость оценивается в более чем 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии