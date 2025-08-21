Флик сказал «да». Барселона выбрала звезду, которая заменит Левандовски

«Барселона» занимается активными поисками замены для польского нападающего Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.

Руководство каталонского клуба выбрало основного кандидата на замену поляку. Клуб тщательно изучил возможность приобретения лидера «Атлетико» Хулиана Альвареса – предварительно этот трансфер согласовал главный тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

«Барселона» хочет подписать Альвареса летом 2026 года – его стоимость оценивается в более чем 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.