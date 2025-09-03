Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Идеальный сценарий. Как Зинченко переиграл Арсенал арендой в Ноттингем
Англия
Украинский футболист имеет несколько выгод от этого перехода

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В Англии проанализировали переход на правах аренды украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в «Ноттингем Форест» в последние часы летнего трансферного окна.

Так, ресурс Daily Cannon отметил, что «канониры» получили несколько небольших плюсов от этой сделки. Во-первых, лондонцам заплатят какую-то финансовую компенсацию за аренду. Во-вторых, им не придется полностью выплачивать зарплату украинцу. Часть выплат возьмет на себя новый клуб Александра.

Но наибольшую выгоду от аренды получит сам Зинченко. Если бы это был полноценный трансфер, украинцу пришлось бы согласиться на значительное сокращение зарплаты, так как «Ноттингем Форест» не был готов платить ему столько же, сколько «Арсенал».

Также следующим летом Александр сможет получить от «канониров» дополнительные выплаты за то, что отработал свой контракт до конца. Наконец, после окончания аренды игрок получит право договориться о контракте с новым клубом на правах свободного агента с подписным бонусом.

трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ аренда игрока Ноттингем Форест
Антон Романенко Источник: ФК Арсенал Лондон
