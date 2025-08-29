«Будет сюрприз». На Зинченко есть несколько претендентов

На украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко перед закрытием трансферного окна есть несколько претендентов, сообщает Twitter-паблик GTalksArsenal.

«Зинченко ведет переговоры с несколькими клубами. Будет сюрпризом, если он вернется (в «Арсенал» – прим.) после дедлайна в понедельник», – написал источник.

Контракт Зинченко с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость 28-летнего украинца в настоящее время составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко ошеломил «Порту» своим запросом по зарплате.