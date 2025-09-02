Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. 19-летняя Есипчук сыграла в финале парного 35-тысячника в Греции
ITF
02 сентября 2025, 13:31
Дарья вместе Дефне Чирпанли в решающем матче потерпели поражение в двух сетах

19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук сыграла в финале парного разряда на грунтовом турнире ITF W35 в Ираклионе, Греция.

В решающем поединке украинка и ее напарница Дефне Чирпанли (Турция) в двух сетах уступили греческого дуэту Марианне Аргирокастрити / Елена Корокозиди за 1 час и 8 минут.

ITF W35 Ираклион. Пары. Хард, финал

Дефне Чирпанли (Турция) / Дарья Есипчук (Украина) – Марианне Аргирокастрити (Греция) / Елена Корокозиди (Греция) – 0:6, 4:6

В одиночном разряде 35-тысячника в Ираклионе Есипчук потерпела поражение в первом раунде основной сетки от Сандры Самир. Дарля прошла квалификацию, чтобы сыграть в основе.

Дарья Есипчук ITF Ираклион
