19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук сыграла в финале парного разряда на грунтовом турнире ITF W35 в Ираклионе, Греция.

В решающем поединке украинка и ее напарница Дефне Чирпанли (Турция) в двух сетах уступили греческого дуэту Марианне Аргирокастрити / Елена Корокозиди за 1 час и 8 минут.

ITF W35 Ираклион. Пары. Хард, финал

Дефне Чирпанли (Турция) / Дарья Есипчук (Украина) – Марианне Аргирокастрити (Греция) / Елена Корокозиди (Греция) – 0:6, 4:6

В одиночном разряде 35-тысячника в Ираклионе Есипчук потерпела поражение в первом раунде основной сетки от Сандры Самир. Дарля прошла квалификацию, чтобы сыграть в основе.

ФОТО. 19-летняя Есипчук сыграла в финале парного 35-тысячника в Греции