Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. 23-летняя украинка провела финальный матч на парном турнире в Турции
ITF
02 сентября 2025, 13:19
Анастасия Запаринюк стала финалисткой 15-тысячника в Анкаре

Instagram

23-летняя украинская теннисистка Анастасия Запаринюк добралась до финала парного разряда на хардовом турнире ITF W15 в Анкаре, Турция.

В решающем поединке украинка вместе с Марией Фернандой Эрасо Гонсалес (Колумбия) в трех сетах уступили тандему Мария Головина / Катарина Кужмова.

ITF W15 Анкара. Пары. Хард, финал

Мария Головина / Катарина Кужмова (Словакия) [1] – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) / Анастасия Запаринюк (Украина) [2] – 7:5, 3:6, [10:4]

В одиночном разряде 15-тысячника в Анкаре Запаринюк вылетела в первом раунде, уступив Екатерине Яшиной.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
