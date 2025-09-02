23-летняя украинская теннисистка Анастасия Запаринюк добралась до финала парного разряда на хардовом турнире ITF W15 в Анкаре, Турция.

В решающем поединке украинка вместе с Марией Фернандой Эрасо Гонсалес (Колумбия) в трех сетах уступили тандему Мария Головина / Катарина Кужмова.

ITF W15 Анкара. Пары. Хард, финал

Мария Головина / Катарина Кужмова (Словакия) [1] – Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) / Анастасия Запаринюк (Украина) [2] – 7:5, 3:6, [10:4]

В одиночном разряде 15-тысячника в Анкаре Запаринюк вылетела в первом раунде, уступив Екатерине Яшиной.

ФОТО. 23-летняя украинка провела финальный матч на парном турнире в Турции