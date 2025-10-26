Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 октября 2025, 14:48
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 26 октября до 2 ноября

Мужчины

М25 Цяньдаоху (Китай – хард), 2025 China Men's 29 Qian Daohu

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Илья Марченко (Украина, 6) – Чжен Яньцзе (Китай) – 7:5, 6:2

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Илья Марченко (Украина, 6) – Ли Вэньцзе (Китай) – 27.10

М25 Синтра (Португалия – хард), M25 Sintra II

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Виталий Гнидец (Украина) – Мартим Коуту (Португалия, уайлд-кард) – ТВА

М15 Мальта (Мальта – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Джуд Диксон (Великобритания) – Глеб Коваленко (Украина) – 26.10
  • Андреа Паолини (Италия, 6) – Константин Аксенов (Украина) – 26.10, 12:45

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА

М15 Сабольчверешмарт (Венгрия – хард, зал), HNTA Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Роберт Бетукер (Румыния) – Иван Саленко (Украина) – 26.10, 10:00

М15 Бол (Хорватия – грунт), Bol Bluesun Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Лазар Димитриевич (Сербия) – Тимофей Милованов (Украина) – 26.10, не ранее 11:15
  • Макс Столлекер (Словения) – Павел Боднарчук (Украина) – 26.10, не ранее 13:00
  • Кириллс Соколовс (Латвия, уайлд-кард) – Антон Марченко (Украина) – 26.10, не ранее 11:15
  • Максим Калабишка (Украина) – Альваро Буэно Хиль (Испания, 15) – 26.10, не ранее 11:15

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Мерт Ездемир (Турция, 8) – Андрей Билата (Украина) – 26.10

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 19 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) – Довас Дерсонас (Литва) – 6:3, 7:6 (7:5)
  • Хадсон Бакстер (Австралия) – Андрей Порицкий (Украина) – 6:1, 6:2
  • Дмитрий Цал (Украина) – Дебасис Сахо (Индия) – 26.10 не ранее 15:00
  • Дмитрий Ковкин (Украина) – Эдвард Маркосян (Армения)
  • Даниил Овчаренко – Илья Олефир (Украина) – 26.10
  • Василий Макаренко (Украина) – Ноа Мартенс (Бельгия) – 26.10

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) – Богдан Селезнев (9) – ТВА
  • Вадим Коновчук (Украина, 3) – Хадсон Бакстер (Австралия) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Урсу (Украина) – ТВА
  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина) – ТВА

Женщины

W75 Торонто (Канада – хард, зал), Tevlin Challenger

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Кристина Возняк (Украина) – Адриана Римл (США, 9) – 26.10, не ранее 18:00

W75 Глазго (Великобритания – хард, зал), Lexus British Pro Series Glasgow

Одиночный разряд, первый круг

  • Дарья Снигур (Украина) – ТВА

W35 Вильнев-д'Ак (Франция – хард, зал), ITF W35 Femmes En Nord

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анна Бурчак (Украина) – Маэли Бугра (Франция, 15) – 26.10, не ранее 15:00
  • Леа Иглесиас (Франция) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – 6:2, 6:0

Одиночный разряд, первый круг

  • Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Луле (Поругалия – хард), Loule Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • Полина Исакова (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, первый круг

  • Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

W15 Табю (Швеция – хард, зал), Audi Danderyd Stockholm Ladies

Одиночный разряд, первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Мальта (Мальта – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Габриэла Грегорчык (Польша) – Мария Данилина (Украина) – 26.10, 12:45

W15 Соларино (Италия – ковер), SPC Cup

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Алеся Рева (Украина, 3) – Наталия Клыс (Польша) или Карлотта Бассотти (Италия, 15) – ТВА

W15 Бол (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Полина Козелло (Украина) – Жулия Аиглар (Бразилия) – 26.10, не ранее 13:00
  • Александра Предыбало (Украина) – Гая Джуричкович (Сербия) – 26.10, не ранее 13:00
  • Анна Мария Подруг (Хорватия) – Клавдия Федосенкова (Украина) – 4:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Клавдия Федосенкова (Украина) – Анастасия Запарынюк (Украина, 10) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
Юная Подрез на турнире во Франции пробилась в крупнейший финал в карьере
16-летняя украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира на про-уровне
Завацкая за 3 часа одолела 1018-ю ракетку и вышла в финал ITF W35 в Китае
ITF World Tennis Tour Илья Марченко Александр Брайнин ITF Бол ITF Монастир ITF Шарм-эш-Шейх Владимир Ужиловский ITF Ираклион Владимир Якубенко ITF Глазго Дарья Снигур Анастасия Фирман Вероника Подрез Дарья Есипчук Катерина Лазаренко
