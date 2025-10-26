Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Мужчины
М25 Цяньдаоху (Китай – хард), 2025 China Men's 29 Qian Daohu
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Илья Марченко (Украина, 6) – Чжен Яньцзе (Китай) – 7:5, 6:2
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Илья Марченко (Украина, 6) – Ли Вэньцзе (Китай) – 27.10
М25 Синтра (Португалия – хард), M25 Sintra II
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Виталий Гнидец (Украина) – Мартим Коуту (Португалия, уайлд-кард) – ТВА
М15 Мальта (Мальта – хард)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Джуд Диксон (Великобритания) – Глеб Коваленко (Украина) – 26.10
- Андреа Паолини (Италия, 6) – Константин Аксенов (Украина) – 26.10, 12:45
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
М15 Сабольчверешмарт (Венгрия – хард, зал), HNTA Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Роберт Бетукер (Румыния) – Иван Саленко (Украина) – 26.10, 10:00
М15 Бол (Хорватия – грунт), Bol Bluesun Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Лазар Димитриевич (Сербия) – Тимофей Милованов (Украина) – 26.10, не ранее 11:15
- Макс Столлекер (Словения) – Павел Боднарчук (Украина) – 26.10, не ранее 13:00
- Кириллс Соколовс (Латвия, уайлд-кард) – Антон Марченко (Украина) – 26.10, не ранее 11:15
- Максим Калабишка (Украина) – Альваро Буэно Хиль (Испания, 15) – 26.10, не ранее 11:15
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Мерт Ездемир (Турция, 8) – Андрей Билата (Украина) – 26.10
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 19 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Довас Дерсонас (Литва) – 6:3, 7:6 (7:5)
- Хадсон Бакстер (Австралия) – Андрей Порицкий (Украина) – 6:1, 6:2
- Дмитрий Цал (Украина) – Дебасис Сахо (Индия) – 26.10 не ранее 15:00
- Дмитрий Ковкин (Украина) – Эдвард Маркосян (Армения)
- Даниил Овчаренко – Илья Олефир (Украина) – 26.10
- Василий Макаренко (Украина) – Ноа Мартенс (Бельгия) – 26.10
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Богдан Селезнев (9) – ТВА
- Вадим Коновчук (Украина, 3) – Хадсон Бакстер (Австралия) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд, первый круг
- Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
Женщины
W75 Торонто (Канада – хард, зал), Tevlin Challenger
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Кристина Возняк (Украина) – Адриана Римл (США, 9) – 26.10, не ранее 18:00
W75 Глазго (Великобритания – хард, зал), Lexus British Pro Series Glasgow
Одиночный разряд, первый круг
- Дарья Снигур (Украина) – ТВА
W35 Вильнев-д'Ак (Франция – хард, зал), ITF W35 Femmes En Nord
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анна Бурчак (Украина) – Маэли Бугра (Франция, 15) – 26.10, не ранее 15:00
- Леа Иглесиас (Франция) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – 6:2, 6:0
Одиночный разряд, первый круг
- Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Луле (Поругалия – хард), Loule Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- Полина Исакова (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, первый круг
- Антонина Сушкова (Украина) – ТВА
W15 Табю (Швеция – хард, зал), Audi Danderyd Stockholm Ladies
Одиночный разряд, первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Мальта (Мальта – хард)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Габриэла Грегорчык (Польша) – Мария Данилина (Украина) – 26.10, 12:45
W15 Соларино (Италия – ковер), SPC Cup
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Алеся Рева (Украина, 3) – Наталия Клыс (Польша) или Карлотта Бассотти (Италия, 15) – ТВА
W15 Бол (Хорватия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Полина Козелло (Украина) – Жулия Аиглар (Бразилия) – 26.10, не ранее 13:00
- Александра Предыбало (Украина) – Гая Джуричкович (Сербия) – 26.10, не ранее 13:00
- Анна Мария Подруг (Хорватия) – Клавдия Федосенкова (Украина) – 4:6, 2:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Клавдия Федосенкова (Украина) – Анастасия Запарынюк (Украина, 10) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
