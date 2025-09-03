Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «После такого поступка я по Ротаню сделал выводы»
03 сентября 2025, 04:37
Экс-игрок «Динамо» высказался о тренере «Полесья»

ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Руслане Ротане – наставнике «Полесья».

– В чем вы видите проблему житомирского клуба, ведь Буткевич не жалеет денег?

– Просто такой в Полесье уровень футболистов. Игроки сами себя назначают классными игроками, как и тренеры. Я нормально отношусь к Ротаню, но когда он взял три команды, то я сразу сделал выводы.

– Какие?

– Нормальный тренер никогда не возьмет три команды. Ну какие три команды, когда с одной разобраться трудно?! Это же не сборные Франции и ПСЖ. Такие команды можно брать. Там сказал и люди сразу делают, их не надо учить и что-то подсказывать. А у нас тренеры на бровке бегают и все время подсказывают, как подкаты делать или еще что-то. Как будто детей учат! Вспомните Лобановского, он на бровке никогда не бегал.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

По теме:
Николай МИХАЙЛЕНКО: «На поле мне нужно больше спортивной наглости»
ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
