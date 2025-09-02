Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Сенегальский футболист Алиу Тиаре покинет Лигу 1 и станет игроком «бело-синих»
Защитник французского «Гавра» Алиу Тиаре прошел медосмотр накануне трансфера в чемпионат Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В услугах 21-летнего сенегальца заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны для успешной борьбы в Премьер-лиге и Лиге конференций.
По информации источника, Тиаре прошел углубленное медицинское обследование во Франции 1 сентября, после чего отправится в Киев, чтобы подписать контракт с «бело-синими».
Стоит отметить, что Алиу подписался на социальные сети чемпионов Украины – аналогично сделал и другой новичок Шола Огундана перед приездом в Украину. Нигериец ранее был официально представлен игроком «Динамо».
Контракт сенегальца принадлежит «Гавру», однако прошлый сезон Тиаре провел на правах аренды в составе «Нанси». Сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.
буквально час назад была новость что ДК покупает типа из системы Фламенго, которое лидер чемпионата, а в прошлом году его молоджека, с новичком ДК, взяла Копу ...
и тут ты такой " абыр выгыр, сахтер не то что Динамо покупает"
Фламенго более титулвоанный клуб чем Флуминенсе например( но ты просто наверное назвал два клуба в Бразилии которые знаешь)
а вообще что я хочу от человека который не может два абзаца осилить, в которых НА ГЛАВНОЙ было написано откуда ДК покупает своего новичка
А эти... наверное пойдут по стопам Фран Соля, Бенито и Кахима Перриса😎