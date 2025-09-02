Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо

Защитник французского «Гавра» Алиу Тиаре прошел медосмотр накануне трансфера в чемпионат Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В услугах 21-летнего сенегальца заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны для успешной борьбы в Премьер-лиге и Лиге конференций.

По информации источника, Тиаре прошел углубленное медицинское обследование во Франции 1 сентября, после чего отправится в Киев, чтобы подписать контракт с «бело-синими».

Стоит отметить, что Алиу подписался на социальные сети чемпионов Украины – аналогично сделал и другой новичок Шола Огундана перед приездом в Украину. Нигериец ранее был официально представлен игроком «Динамо».

Контракт сенегальца принадлежит «Гавру», однако прошлый сезон Тиаре провел на правах аренды в составе «Нанси». Сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.