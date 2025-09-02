Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 13:42 |
1850
31

Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо

Сенегальский футболист Алиу Тиаре покинет Лигу 1 и станет игроком «бело-синих»

02 сентября 2025, 13:42 |
1850
31
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Instagram. Алиу Тиаре

Защитник французского «Гавра» Алиу Тиаре прошел медосмотр накануне трансфера в чемпионат Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В услугах 21-летнего сенегальца заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны для успешной борьбы в Премьер-лиге и Лиге конференций.

По информации источника, Тиаре прошел углубленное медицинское обследование во Франции 1 сентября, после чего отправится в Киев, чтобы подписать контракт с «бело-синими».

Стоит отметить, что Алиу подписался на социальные сети чемпионов Украины – аналогично сделал и другой новичок Шола Огундана перед приездом в Украину. Нигериец ранее был официально представлен игроком «Динамо».

Контракт сенегальца принадлежит «Гавру», однако прошлый сезон Тиаре провел на правах аренды в составе «Нанси». Сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

Гавр Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 медосмотр
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
DaVinci
Навіть такі трансфери і такі гравці будуть краще ніж те, що є зараз в Динамо. Особливо радує, що це молодий захисник який зможе скласти пару Михавку
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
нарешті серйозні хлопці підтягуються
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
yurchik553
40 лямів за Ваната зрубили, а трансфери то 200 тисяч то 800 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Якщо перейде, буде чудово. З топ чемпіонату і ріст 197. Не загубиться..
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Ого, як Папа Гує помолодів)
Ответить
0
Фанькин кот
Бот Фаня, запомни - из дешёвой рыбы плохая уха. Умиляет, как дынамофаны с упертостью ишака отстаивают очередного ноунейма. В своих заоблачных фантазиях представляют его как спасителя, способного поднять их клубишко от "ниже плинтуса" к небывалым высотам. А потом с остервенением плюются, когда этот "зирковий новичок" теряется где-то в Дынаме-ю19 или шляется по арендам на протяжении всего своего контракта с дыкой
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gnidenyuk
Суркис, 2 сентября уже, где зарплата? Я не хочу календарь на третье переворачивать и прощаться. Ребята все на нервах, за интернет не чем платить и мой старый хрен без соли доедают
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
DaVinci
Можливо під ЛЄ чи під ЛЧ були б і серйозніші виконавці, але для задач на чемпіонат і ЛК цих точно вистачить. Головне, щоб гравці росли індивідуально
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
DaVinci
Ще б якогось форварда і ПЗ...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
таджик, ну ты себя как то уже совсем дурачком выставляешь, что даже мне стыдно!
буквально час назад была новость что ДК покупает типа из системы Фламенго, которое лидер чемпионата, а в прошлом году его молоджека, с новичком ДК,  взяла Копу ...
 и тут ты такой "  абыр выгыр, сахтер не то что Динамо покупает"
Фламенго более титулвоанный клуб чем Флуминенсе например( но ты просто наверное назвал два клуба в Бразилии которые знаешь)
 а вообще что я хочу от человека который не может два абзаца осилить, в которых НА ГЛАВНОЙ было написано откуда ДК покупает своего новичка 
Ответить
-1
FunnyCat_____
не пинайте того Фанькиного Кота   -  он не со зла такой, просто в детстве много без шапки ходил, а зимы в Донецке лютые были 
Ответить
-3
Фанькин кот
Каких-то дешёвых ноунеймов скупают. Не то что Шахтёр - со школ Палмейрас, Флуминенсе и других бразильских грандов, которые побеждали в Копа Либертадорес, участвовали в молодёжных чемпионатах Южной Америки... Эти школы известны на весь мир. Следовательно, их воспитанники стоят дорого.
А эти... наверное пойдут по стопам Фран Соля, Бенито и Кахима Перриса😎
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
