Италия
02 сентября 2025, 15:13 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил линию атаки игроком Лилля

Эдон Жегрова начал новый путь в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдон Жегрова

Итальянский «Ювентус» официально усилил линию атаки благодаря трансферу 26-летнего вингера «Лилля» Эдона Жегровы.

По информации пресс-службы туринского клуба, трансфер игрока обошелся в 14,3 миллиона евро, включая 1.2 миллиона в виде расходов. Также в случае достижения определенных спортивных целей «зебры» должны выплатить 3 миллиона евро в качестве бонусов.

Оплату трансфера Жегровы «Ювентус» растянет на четыре последующих года.

Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2030 года. Эдон будет выступать за новую команду под 11-м номером.

В течение трех сезонов во французском клубе Жегрова сыграл 107 матчей, забил 26 мячей и 18 раз ассистировал.

Эдон Жегрова Ювентус Лилль трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
