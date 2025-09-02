ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил линию атаки игроком Лилля
Эдон Жегрова начал новый путь в жизни
Итальянский «Ювентус» официально усилил линию атаки благодаря трансферу 26-летнего вингера «Лилля» Эдона Жегровы.
По информации пресс-службы туринского клуба, трансфер игрока обошелся в 14,3 миллиона евро, включая 1.2 миллиона в виде расходов. Также в случае достижения определенных спортивных целей «зебры» должны выплатить 3 миллиона евро в качестве бонусов.
Оплату трансфера Жегровы «Ювентус» растянет на четыре последующих года.
Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2030 года. Эдон будет выступать за новую команду под 11-м номером.
В течение трех сезонов во французском клубе Жегрова сыграл 107 матчей, забил 26 мячей и 18 раз ассистировал.
Zhegrova is Bianconero ⚪️⚫️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 1, 2025
Welcome, Edon!
Our new No.1️⃣1️⃣📸 pic.twitter.com/PmrO87ZLVT— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 1, 2025
