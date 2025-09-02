ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Лои Опенда стал футболистом туринского клуба
Туринский «Ювентус» официально объявил об аренде 25-летнего бельгийского нападающего «РБ Лейпциг» Лои Опенды.
Годичная аренда игрока обошлась итальянскому клубу в 3.3 миллиона евро плюс 800 тысяч в виде бонусов.
В случае достижения определенных спортивных целей «Ювентус» сможет выкупить контракт нападающего за 40.6 миллиона евро, которые туринцы будут выплачивать в течение четырех лет.
В общей сложности за «РБ Лейпциг» Лои провел 93 матча за два сезона, забив 41 гол и отдав 18 результативных передач.
Также форвард регулярно вызывается в сборную Бельгии, за которую Опенда сыграл 27 матчей.
Openda is ours! ⚪️⚫️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 1, 2025
Welcome to Juventus, Lois!
Our 🆕 No.2️⃣0️⃣ @adidasfootball pic.twitter.com/0nqrn0dwdN— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) September 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шола Огундана перешел в столичный клуб
«Милан» пополнится украинцем