ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа

Туринский «Ювентус» официально объявил об аренде 25-летнего бельгийского нападающего «РБ Лейпциг» Лои Опенды.

Годичная аренда игрока обошлась итальянскому клубу в 3.3 миллиона евро плюс 800 тысяч в виде бонусов.

В случае достижения определенных спортивных целей «Ювентус» сможет выкупить контракт нападающего за 40.6 миллиона евро, которые туринцы будут выплачивать в течение четырех лет.

В общей сложности за «РБ Лейпциг» Лои провел 93 матча за два сезона, забив 41 гол и отдав 18 результативных передач.

Также форвард регулярно вызывается в сборную Бельгии, за которую Опенда сыграл 27 матчей.