Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Италия
02 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:03
564
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа

Лои Опенда стал футболистом туринского клуба

02 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:03
564
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine. Лои Опенда

Туринский «Ювентус» официально объявил об аренде 25-летнего бельгийского нападающего «РБ Лейпциг» Лои Опенды.

Годичная аренда игрока обошлась итальянскому клубу в 3.3 миллиона евро плюс 800 тысяч в виде бонусов.

В случае достижения определенных спортивных целей «Ювентус» сможет выкупить контракт нападающего за 40.6 миллиона евро, которые туринцы будут выплачивать в течение четырех лет.

В общей сложности за «РБ Лейпциг» Лои провел 93 матча за два сезона, забив 41 гол и отдав 18 результативных передач.

Также форвард регулярно вызывается в сборную Бельгии, за которую Опенда сыграл 27 матчей.

По теме:
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
Лои Опенда Ювентус РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01 сентября 2025, 21:10 142
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Шола Огундана перешел в столичный клуб

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01 сентября 2025, 18:44 8
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы

«Милан» пополнится украинцем

Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Футбол | 02.09.2025, 08:30
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Футбол | 02.09.2025, 15:32
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Байер нашел сенсационную замену Тен Хагу. Уже есть ответ коуча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 34
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33
Бокс
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 20
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем