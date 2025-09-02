ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно усиление. Атлетико арендовал вингера Ювентуса

Мадридский «Атлетико» выиграл борьбу за аргентинского вингера «Ювентуса» Нико Гонсалеса, который официально стал новым игроком «матрасников».

27-летний футболист перешел в мадридский клуб на правах аренды.

Прошлый сезон аргентинец отбегал за «Ювентус» на правах аренды. На его счету 38 матчей, пять голов и четыре результативные передачи. После сезона туринский клуб выкупил контракт игрока у «Фиорентины».

Международную паузу Нико проведет в составе национальной сборной Аргентины, приняв участие в матчах отбора к ЧМ-2026. В футболке сборной Аргентины Гонсалес провёл 43 матча (шесть голов и три результативные передачи).

Интересно, что «Атлетико» активно провело летнее трансферное окно, оформив восемь переходов.

Nico is red and white ❤️🤍 pic.twitter.com/mXbsrK2ELA — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025

First time in red and white 🤩 pic.twitter.com/keqnZqpi1l — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025