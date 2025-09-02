ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно усиление. Атлетико арендовал вингера Ювентуса
Нико Гонсалес будет защищать цвета мадридского клуба
Мадридский «Атлетико» выиграл борьбу за аргентинского вингера «Ювентуса» Нико Гонсалеса, который официально стал новым игроком «матрасников».
27-летний футболист перешел в мадридский клуб на правах аренды.
Прошлый сезон аргентинец отбегал за «Ювентус» на правах аренды. На его счету 38 матчей, пять голов и четыре результативные передачи. После сезона туринский клуб выкупил контракт игрока у «Фиорентины».
Международную паузу Нико проведет в составе национальной сборной Аргентины, приняв участие в матчах отбора к ЧМ-2026. В футболке сборной Аргентины Гонсалес провёл 43 матча (шесть голов и три результативные передачи).
Интересно, что «Атлетико» активно провело летнее трансферное окно, оформив восемь переходов.
Nico is red and white ❤️🤍 pic.twitter.com/mXbsrK2ELA— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025
First time in red and white 🤩 pic.twitter.com/keqnZqpi1l— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025
Nico in our new third kit 🤩 pic.twitter.com/L3QiOV9CS7— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025
