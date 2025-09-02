Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 сентября 2025, 10:42 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:45
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одно усиление. Атлетико арендовал вингера Ювентуса

Нико Гонсалес будет защищать цвета мадридского клуба

ФК Атлетико Мадрид. Нико Гонсалес

Мадридский «Атлетико» выиграл борьбу за аргентинского вингера «Ювентуса» Нико Гонсалеса, который официально стал новым игроком «матрасников».

27-летний футболист перешел в мадридский клуб на правах аренды.

Прошлый сезон аргентинец отбегал за «Ювентус» на правах аренды. На его счету 38 матчей, пять голов и четыре результативные передачи. После сезона туринский клуб выкупил контракт игрока у «Фиорентины».

Международную паузу Нико проведет в составе национальной сборной Аргентины, приняв участие в матчах отбора к ЧМ-2026. В футболке сборной Аргентины Гонсалес провёл 43 матча (шесть голов и три результативные передачи).

Интересно, что «Атлетико» активно провело летнее трансферное окно, оформив восемь переходов.

Андрей Витренко
