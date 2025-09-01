1 сентября на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи четвертого раунда в одиночных разрядах, а также пройдут поединки первого круга на юниорском турнире.

В понедельник в Нью-Йорке выступят Марта Костюк и Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/8 финала

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11]

US Open 2025. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс [4]

US Open 2025. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Никита Белозерцев / Жига Шешко [8] – Николя Арсено / Круз Хьюитт