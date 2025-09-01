Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября
В понедельник в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Никита Белозерцев
1 сентября на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи четвертого раунда в одиночных разрядах, а также пройдут поединки первого круга на юниорском турнире.
В понедельник в Нью-Йорке выступят Марта Костюк и Никита Белозерцев.
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/8 финала
Grandstand. 2-й запуск (не ранее 20:00)
Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11]
US Open 2025. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №12. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс [4]
US Open 2025. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Никита Белозерцев / Жига Шешко [8] – Николя Арсено / Круз Хьюитт
