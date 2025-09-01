С кем сыграет Джокович? Определена половина пар 1/4 финала US Open у мужчин

В ночь на 1 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Второй сеяный Карлос Алькарас обыграл Артура Риндеркнеха и далее поборется против чеха Иржи Легечки, который одолел Адрина Маннарино.

Именитый серб Новак Джокович легко разобрался Яном-Леннардом Штруффом. Следующим соперником Ноле будет четвертая ракетка мира Тейлор Фритц – американец справился с Томашем Махачем.

В ночь на 2 число на US Open пройдут поединки четвертого раунда в верхней части сетки: Синнер – Бублик, Музетти – Мунар, Оже-Альяссим – Рублев, Риеди – де Минаур.

US Open 2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Ян-Леннард Штруфф [Q] – 6:3, 6:3, 6:2

Томаш Махач [21] – Тейлор Фритц [4] – 4:6, 3:6, 3:6

Адриан Маннарино – Иржи Легечка [20] – 6:7 (4:7), 4:6, 6:2, 2:6

Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (3:7), 3:6, 4:6

US Open 2025. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]

Иржи Легечка [20] – Карлос Алькарас [2]