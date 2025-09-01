Джокович вышел в 1/4 финала USO и установил исторический рекорд Grand Slam
Новак разобрался с Яном-Леннардом Штруффом в трех сетах в матче 4-го раунда мейджора
Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В матче четвертого раунде 24-кратный победитель турниров Grand Slam уверенно обыграл Яна-Леннардра Штруффа (Германия, ATP 144) за 1 час и 51 минуту.
US Open 2025. 1/8 финала
Новак Джокович (Сербия) [7] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:3, 6:2
Джокович и Штруфф провели восьмое очное противостояние. Новак в восьмой раз одолел немца.
Следующим соперником Новака будет четвертой сеяный Тейлор Фритц, который в своем поединке четвертого круга разобрался с Томашем Махачем. Помимо Штруффа, на счету Джоковича в Нью-Йорке также победы над Лернером Тьеном, Закери Свайдой и Кэмероном Норри.
Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось дойти до до 1/4 финала на всех мейджорах в девяти разных сезонах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья поддерживает изоляцию российского футбола
После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко