Джокович вышел в 1/4 финала USO и установил исторический рекорд Grand Slam

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В матче четвертого раунде 24-кратный победитель турниров Grand Slam уверенно обыграл Яна-Леннардра Штруффа (Германия, ATP 144) за 1 час и 51 минуту.

US Open 2025. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:3, 6:2

Джокович и Штруфф провели восьмое очное противостояние. Новак в восьмой раз одолел немца.

Следующим соперником Новака будет четвертой сеяный Тейлор Фритц, который в своем поединке четвертого круга разобрался с Томашем Махачем. Помимо Штруффа, на счету Джоковича в Нью-Йорке также победы над Лернером Тьеном, Закери Свайдой и Кэмероном Норри.

Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось дойти до до 1/4 финала на всех мейджорах в девяти разных сезонах.