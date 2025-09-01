Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович вышел в 1/4 финала USO и установил исторический рекорд Grand Slam
US Open
01 сентября 2025, 12:05 |
278
0

Джокович вышел в 1/4 финала USO и установил исторический рекорд Grand Slam

Новак разобрался с Яном-Леннардом Штруффом в трех сетах в матче 4-го раунда мейджора

01 сентября 2025, 12:05 |
278
0
Джокович вышел в 1/4 финала USO и установил исторический рекорд Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В матче четвертого раунде 24-кратный победитель турниров Grand Slam уверенно обыграл Яна-Леннардра Штруффа (Германия, ATP 144) за 1 час и 51 минуту.

US Open 2025. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:3, 6:2

Джокович и Штруфф провели восьмое очное противостояние. Новак в восьмой раз одолел немца.

Следующим соперником Новака будет четвертой сеяный Тейлор Фритц, который в своем поединке четвертого круга разобрался с Томашем Махачем. Помимо Штруффа, на счету Джоковича в Нью-Йорке также победы над Лернером Тьеном, Закери Свайдой и Кэмероном Норри.

Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось дойти до до 1/4 финала на всех мейджорах в девяти разных сезонах.

По теме:
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 1 сентября
Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025
С кем сыграет Джокович? Определена половина пар 1/4 финала US Open у мужчин
Ян-Леннард Штруфф Новак Джокович US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01 сентября 2025, 07:11 2
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ

Илья поддерживает изоляцию российского футбола

Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31 августа 2025, 16:03 0
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте

После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 11:25
Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ
Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Теннис | 01.09.2025, 00:59
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Безумный тай-брейк! Камбек года: Крейчикова спасла 8 матчболов в R4 US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 40
Футбол
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 117
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 19
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем