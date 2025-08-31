Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. На матч Манчестер Юнайтед не пустили голую модель
Другие новости
31 августа 2025, 23:46 |
753
1

ФОТО. На матч Манчестер Юнайтед не пустили голую модель

Шания Ховард теперь будет подавать жалобу

31 августа 2025, 23:46 |
753
1
ФОТО. На матч Манчестер Юнайтед не пустили голую модель
Instagram. Шания Ховард

Модель и фанатка «Манчестер Юнайтед» Шания Ховард рассказала, что ее не пустили на «Олд Траффорд» из-за внешнего вида.

Перед матчем АПЛ, где «Арсенал» обыграл «МЮ» 1:0, звезда OnlyFans пришла на стадион топлес – с нарисованной на теле футболкой «МЮ» и в обтягивающих шортах. Она фотографировалась с болельщиками и записывала видео, но охрана отказалась ее впускать.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я в шоке, пришла посмотреть первый матч сезона – и меня не пустили из-за одежды. Это шутка, я подам жалобу», – написала Шания в соцсетях.

Перед игрой она встретилась с фанаткой «Арсенала» Арабеллой Мией, которая ранее прославилась похожим образом на «Эмирейтс».

По теме:
ФОТО. Жена Судакова эмоционально обратилась к мужу после его трансфера
Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ
Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор
фото lifestyle скандал Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Telegraf.rs
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
Футбол | 01 сентября 2025, 00:23 0
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»

Коуч горняков прокомментировал победу в матче УПЛ против Александрии

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31 августа 2025, 09:06 8
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин

Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31.08.2025, 09:01
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Футбол | 31.08.2025, 17:33
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ну і дарма)
Ответить
+1
Популярные новости
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
30.08.2025, 01:16 1
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
30.08.2025, 19:21 9
Теннис
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем