ФОТО. На матч Манчестер Юнайтед не пустили голую модель

Модель и фанатка «Манчестер Юнайтед» Шания Ховард рассказала, что ее не пустили на «Олд Траффорд» из-за внешнего вида.

Перед матчем АПЛ, где «Арсенал» обыграл «МЮ» 1:0, звезда OnlyFans пришла на стадион топлес – с нарисованной на теле футболкой «МЮ» и в обтягивающих шортах. Она фотографировалась с болельщиками и записывала видео, но охрана отказалась ее впускать.

«Я в шоке, пришла посмотреть первый матч сезона – и меня не пустили из-за одежды. Это шутка, я подам жалобу», – написала Шания в соцсетях.

Перед игрой она встретилась с фанаткой «Арсенала» Арабеллой Мией, которая ранее прославилась похожим образом на «Эмирейтс».