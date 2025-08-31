Без Зверева и Шелтона. Стали известны все пары 1/8 финала US Open у мужчин

На Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи третьего раунда в мужском одиночном разряде и были определены пары 1/8 финала.

Лидеры посева Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые доминируют в Туре и играли между собой в финале на двух предыдущих Grand Slam, переиграли Дениса Шаповалова Лучано Дардери соответственно.

Выступления продолжает и именитый Новак Джокович, который справился с Кэмероном Норри. Восьмой сеяный Алекс де Минаур прошел Даниэля Альтмайера, который отказался от продолжения борьбы в четвертом сете.

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц справился с Жеромом Кимом. А вот топовые теннисистки Александр Зверева и Бен Шелтон покинули мейджор в Нью-Йорке.

Зверева потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима, а Шелтон не сумел доиграть поединок против Адриана Маннарино.

US Open 2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Денис Шаповалов [27] – 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Александр Бублик [23] – Томми Пол [14] – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Лоренцо Музетти [10] – Флавио Коболли [24] – 6:3, 6:2, 2:0, RET., Коболли

Хауме Муньяр – Зизу Бергс – 6:1, 6:4, 6:4

Александр Зверев [3] – Феликс Оже-Альяссим [25] – 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6

Колман Вонг [Q] – Андрей Рублев [15] – 6:2, 4:6, 3:6, 6:4, 3:6

Камил Майхжак – Леандро Риеди [Q] – 3:5, RET., Майхжак

Даниэль Альтмайер – Алекс де Минаур [8] – 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 0:2, RET., Альтмайер

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Кэмерон Норри – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3

Фрэнсис Тиафо [17] – Ян-Леннард Штруфф [Q] – 4:6, 3:6, 6:7 (7:9)

Уго Бланше [Q] – Томаш Махач [21] – 5:7, 3:6, 1:6

Жером Ким [Q] – Тейлор Фритц [4] – 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6, 4:6

Бен Шелтон [6] – Адриан Маннарино – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, RET., Шелтон

Иржи Легечка [20] – Рафаэль Коллиньон [Q] – 6:4, 6:4, 6:4

Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнех – 6:4, 3:6, 3:6, 2:6

Лучано Дардери [32] – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 4:6, 0:6

US Open 2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [23]

Лоренцо Музетти [10] – Хауме Муньяр

Феликс Оже-Альяссим [25] – Андрей Рублев [15]

Леандро Риеди [Q] – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Ян-Леннард Штруфф [Q]

Томаш Махач [21] – Тейлор Фритц [4]

Адриан Маннарино – Иржи Легечка [20]

Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас [2]