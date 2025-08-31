Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк впервые вышла в 1/8 финала US Open. Статистика Марты в Нью-Йорке
US Open
31 августа 2025, 08:39
Костюк впервые вышла в 1/8 финала US Open. Статистика Марты в Нью-Йорке

30 августа Марта одолела Диан Парри в трех сетах в матче третьего раунда мейджора в США

Костюк впервые вышла в 1/8 финала US Open. Статистика Марты в Нью-Йорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В субботу, 30 августа, украинская теннисистка Марта Костюк справилась с Диан Парри в матче третьего раунда Открытого чемпионата США 2025.

Благодаря этой победе, которую украинка добыла в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:2, Марта вышла во вторую неделю US Open. Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала USO.

Марта в седьмой раз выступает на кортах Нью-Йорка. Всего на счету украинки 13 поединков в основной сетке американского мейджора и восемь побед (при пяти поражениях).

Костюк на USO-2025, помимо Парри, также одолела Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез. Ее следующей соперницей будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова.

Все матчи Марты Костюк на US Open за карьеру

Марта Костюк US Open 2025 статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
