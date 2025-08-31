Костюк впервые вышла в 1/8 финала US Open. Статистика Марты в Нью-Йорке

В субботу, 30 августа, украинская теннисистка Марта Костюк справилась с Диан Парри в матче третьего раунда Открытого чемпионата США 2025.

Благодаря этой победе, которую украинка добыла в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:2, Марта вышла во вторую неделю US Open. Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала USO.

Марта в седьмой раз выступает на кортах Нью-Йорка. Всего на счету украинки 13 поединков в основной сетке американского мейджора и восемь побед (при пяти поражениях).

Костюк на USO-2025, помимо Парри, также одолела Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез. Ее следующей соперницей будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова.

Все матчи Марты Костюк на US Open за карьеру