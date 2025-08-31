Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Диан Парри. Волевая победа на US Open 2025. Видеообзор матча
US Open
31 августа 2025, 08:29
Марта Костюк – Диан Парри. Волевая победа на US Open 2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025

Марта Костюк – Диан Парри. Волевая победа на US Open 2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Диан Парри в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 3:6, 6:4, 6:2 за 2 часа и 27 минут. Это была третья встреча соперниц, Марта в третий раз одолела Диан.

Следующей оппоненткой Костюк будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова.

🏆 US Open 2025. 1/16 финала

Диан Парри – Марта Костюк [27] – 6:3, 4:6, 2:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
