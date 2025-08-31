US Open31 августа 2025, 08:29 |
Марта Костюк – Диан Парри. Волевая победа на US Open 2025. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025
30 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Диан Парри в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка добыла победу со счетом 3:6, 6:4, 6:2 за 2 часа и 27 минут. Это была третья встреча соперниц, Марта в третий раз одолела Диан.
Следующей оппоненткой Костюк будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова.
Следующей оппоненткой Костюк будет 13-я ракетка мира Каролина Мухова.
🏆 US Open 2025. 1/16 финала
Диан Парри – Марта Костюк [27] – 6:3, 4:6, 2:6
Видеообзор матча
