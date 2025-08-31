Успех в Литве. Ворскла вышла в следующий раунд женской Лиги чемпионов

Женская команда Ворскла из Полтавы успешно завершила 2-й раунд квалификации в женской Лиге чемпионов 2025/26.

В финале мини-турнира квалификации Q2 Ворскла обыграла литовский клуб Гинтра (2:0).

Мини-турнир принимал литовский город Шауляй, которое представляет Гинтра.

В полуфинале мини-турнира подопечные Ии Андрущак разгромили грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0), а Гинтра обыграла румынский Фарул (2:1).

В финале Ворскла забила два пенальти в ворота клуба Гинтра (2:0), отличились Виктория Радионова и Яна Калинина.

В матче за третье место квартета Фарул из Румынии разгромил команду Ланчхути из Грузии со счетом 4:1.

Ворскла пробилась в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов сред женщин. Квалификация Q2

Мини-турнир четырех команд. Финал. Шяуляй (Литва). 30 августа 2025

Ворскла Полтава (Украина) – Гинтра Шяуляй (Литва) – 2:0

Голы: Виктория Радионова, 23 (пен), Яна Калинина, 58 (пен)

Сетка мини-турнира

