Успех в Литве. Ворскла вышла в следующий раунд женской Лиги чемпионов
Полтавская команда переиграла литовский клуб Гинтра
Женская команда Ворскла из Полтавы успешно завершила 2-й раунд квалификации в женской Лиге чемпионов 2025/26.
В финале мини-турнира квалификации Q2 Ворскла обыграла литовский клуб Гинтра (2:0).
Мини-турнир принимал литовский город Шауляй, которое представляет Гинтра.
В полуфинале мини-турнира подопечные Ии Андрущак разгромили грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0), а Гинтра обыграла румынский Фарул (2:1).
В финале Ворскла забила два пенальти в ворота клуба Гинтра (2:0), отличились Виктория Радионова и Яна Калинина.
В матче за третье место квартета Фарул из Румынии разгромил команду Ланчхути из Грузии со счетом 4:1.
Ворскла пробилась в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).
Лига чемпионов сред женщин. Квалификация Q2
Мини-турнир четырех команд. Финал. Шяуляй (Литва). 30 августа 2025
Ворскла Полтава (Украина) – Гинтра Шяуляй (Литва) – 2:0
Голы: Виктория Радионова, 23 (пен), Яна Калинина, 58 (пен)
Сетка мини-турнира
Видеозапись матча
