Успех в Литве. Ворскла вышла в следующий раунд женской Лиги чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
31 августа 2025, 05:44 | Обновлено 31 августа 2025, 05:53
Полтавская команда переиграла литовский клуб Гинтра

ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы успешно завершила 2-й раунд квалификации в женской Лиге чемпионов 2025/26.

В финале мини-турнира квалификации Q2 Ворскла обыграла литовский клуб Гинтра (2:0).

Мини-турнир принимал литовский город Шауляй, которое представляет Гинтра.

В полуфинале мини-турнира подопечные Ии Андрущак разгромили грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0), а Гинтра обыграла румынский Фарул (2:1).

В финале Ворскла забила два пенальти в ворота клуба Гинтра (2:0), отличились Виктория Радионова и Яна Калинина.

В матче за третье место квартета Фарул из Румынии разгромил команду Ланчхути из Грузии со счетом 4:1.

Ворскла пробилась в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов сред женщин. Квалификация Q2

Мини-турнир четырех команд. Финал. Шяуляй (Литва). 30 августа 2025

Ворскла Полтава (Украина) – Гинтра Шяуляй (Литва) – 2:0

Голы: Виктория Радионова, 23 (пен), Яна Калинина, 58 (пен)

Сетка мини-турнира

Видеозапись матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
